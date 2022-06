1 Alessandro Iannoni dice no a Uomini e Donne

Stando a un’indiscrezione di qualche tempo fa, Alessandro Iannoni sarebbe stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne per diventare uno nuovo tronista nella prossima edizione del dating show. Questa partirà a settembre e sembrava che Maria lo volesse fortemente. Del resto chi ha seguito L’Isola dei Famosi sa quanto desiderasse una fidanzata anche se la madre Carmen Di Pietro non era molto d’accordo.

Di questo rumor ne aveva parlato anche lui in prima persona nel corso di un’intervista con Casa Chi: “Sono sincero non ho mai visto Uomini e donne quindi non so cosa sia il tronista, quindi non lo so, ma immagino. Mamma sarebbe contentissima me l’ha proposto lei sull’isola, mi ha detto ‘perché non vai a fare il tronista?‘“. Adesso, però arriva un’ulteriore indiscrezione. L’influencer Amedeo Venza ha scritto nelle sue Stories che Alessandro Iannoni avrebbe rifiutato ufficialmente la proposta fattagli:

Stando ad alcune indiscrezioni sembra che Alessandro (figlio di Carmen Di Pietro) abbia rifiutato il trono di Uomini e Donne per via degli studi universitari.

Un discorso che, del resto, sarebbe perfettamente in linea con il giovane ex naufrago. Qualche settimana fa ha rifiutato di firmare la proroga del suo contratto con il reality di Ilary Blasi proprio perché non voleva perdere gli esami all’università e rimanere troppo indietro. Per tale ragione a Casa Chi gli hanno chiesto all’epoca se rifarebbe un’altra Isola:

Assolutamente sì la rifarei. Un po’ me lo immaginavo che sarei piaciuto, perché non ero di questo mondo, in me vedevano un ragazzo un po’ puro, nuovo, ma non così tanto. Una volta uscito ho avuto un riscontro positivissimo. Ero terrorizzato che per la mia scelta magari mi attaccavano invece no, ho avuto un bel riscontro. Leggo sui social che mi stanno sostenendo e questo era importantissimo. No, non sono pentito della scelta. Lì è tutto amplificato avevo questa ansia dell’università. Lo sa mamma, lo sa nonna, mi ero prefissato il 23 maggio perciò sì la rifarei.

