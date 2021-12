1 Cosa è successo nel dietro le quinte tra Alex Belli e Delia Duran?

Alex Belli e Delia Duran sono senza dubbio la coppia più chiacchierata del momento dopo quanto accaduto al GF Vip. Espulso dalla Casa per non aver rispettato il distanziamento sociale durante il confronto con la moglie, l’attore è tornato alla sua vita di tutti i giorni, con la consapevolezza di dover fare tanto per farsi perdonare a seguito della vicinanza a Soleil Sorge.

Intanto nelle scorse ore Samy Youssef ha partecipato a una diretta Instagram con Ainett Stephens, Jo Squillo e Clarissa Selassié. I quattro si sono trovati a chiacchierare e tra una battuta e l’altra il modello si è lasciato sfuggire qualcosa. Samy ha raccontato cosa sarebbe successo nel dietro le quinte tra Alex Belli e Delia Duran dopo la squalifica dell’attore dal reality show. A riportare il momento è stata Deianira Marzano che ha colto proprio l’istante in cui i quattro ex vipponi parlavano dell’argomento. Ecco cosa ha detto Youssef in merito: “Ainett io gli ho visti davanti ai miei occhi la stessa sera in hotel e ti posso dare la garanzia al 100%, che erano lì davanti a me a pomiciare come se niente fosse”.

Samy Youssef rivela un retroscena del dietro le quinte del #GFvip che riguarda Alex e Delia. pic.twitter.com/7KmbHrklnO — disagiotv (@disagio_tv) December 16, 2021

Ainett Stephens, Jo Squillo e Clarissa Selassié nel sentire le dichiarazioni del loro amico sono rimaste piuttosto allibite: “È tutto programmato proprio alla grande, tutto calcolato. Ma ancora non credete che siano una coppia aperta? Io ormai proprio… è palese che lo è”, ha concluso Samy Youssef.

Con le seguenti parole Samy ha parlato di Alex Belli e Delia Duran. Quest’ultimo punto è stato affrontato dal modello anche durante un’ospitata a Non succederà più…