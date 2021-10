1 Alex Belli e Soleil Sorge duri con Gianmaria

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni fa discutere anche gli altri inquilini della Casa. In stanza Alex Belli ha parlato di questo con Davide Silvestri. I due non credono nella sincerità del partenopeo e stavano cercando di capire come far uscire fuori la verità. Ad aggiungersi alla conversazione, poco dopo, anche Soleil Sorge, che ha detto:

“Oggi stava parlando di come lui sia andato a prendere questa donna che era sposata, lui era innamorato ed è andata a prenderla fino in Argentina per far vedere che lui è questa persona a cui se piace una donna va, prende e se la porta via. A parte che io poi ho incontrato l’ex marito di lei e mi ha raccontato la verità dei fatti. Lui ha raccontato questa storia dopo che in puntata è passato per un mollaccione. Quindi cosa fa? Una testa tanta agli altri per farsi vedere dalle telecamere”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

A seguire l’attenzione si è spostata anche sulla sorpresa (mal riuscita) di Gianmaria Antinolfi nei confronti di Sophie Codegoni, la quale si è molto infastidita: “Questa roba del letto era da American Psycho. Hai presente quando tu arrivi… oh, fidati. La mia percezione di questa roba con tutte le frasine… oh fidati è da American Psycho”, ha detto Alex Belli, seguito da Soleil Sorge: “Con me si presentava sotto casa”.

Parole che però non sono piaciute a Davide Silvestri, il quale ha deciso di distaccarsi dalla faccenda: “No ragazzi sta roba qua no, così state esagerando. Io mi dissocio”.

Davide usa la tua testa, non ti fare condizionare da Alex …che qua mi sembra davvero pesante

"Questa roba dei bigliettini è da American psycho "

#gfvip pic.twitter.com/gRM9Ny66ik — Giuseppe Mangiola (@Giusepp16720680) October 30, 2021

L’accaduto ha diviso il popolo della rete, tra chi crede che Alex Belli e Soleil Sorge abbiano esagerato e chi, invece, sostiene la loro tesi. Il fatto intanto è arrivato alla famiglia di Gianmaria Antinolfi, che ha risposto sui social con un comunicato. Andiamolo a leggere insieme…