La rivelazione di Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi nel pomeriggio di oggi al GF Vip si è lasciato andare a una scottante rivelazione sulla sua vita privata. Durante una conversazione con Aldo Montano e Manila Nazzaro nei divanetti vicini al confessionale, ha raccontato qualcosa che già sta facendo discutere alcuni utenti del web.

Ecco le parole di Gianmaria Antinolfi, che chiacchierando fitto fitto con i due compagni d’avventura ha spiegato quanto segue:

“Perché io ho deciso di andare in Argentina? In realtà io non volevo andare in Argentina. Però lei era partita per l’Argentina per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Incinta del marito? No, di me”.

Ha spiegato Gianmaria Antinolfi rivolgendosi ai suoi compagni, un po’ perplessi. Per poi aggiungere ancora:

“Era rimasta prima di partire per l’Argentina. Non era avanti, l’aveva appena scoperto. Io le ho detto ‘fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme. Se nasce un bimbo da un’altra persona passi male, quindi scegli tu’. Questo le ho detto”.

Poco dopo queste parole di Gianmaria Antinolfi la regia è stata costretta a censurare e andare in giardino, dove era presente Miriana Trevisan…

non vedo il motivo di raccontare una cosa del genere in pubblico a parte mortificare la protagonista, il #gfvip che censura gli sta a fa un favore pic.twitter.com/crSHL3hmxF — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 30, 2021

C’è da dire che Gianmaria Antinolfi non ha fatto alcun nome sull’ex in questione che sarebbe rimasta incinta. Almeno soffermandoci sulle immagini andate in onda su Mediaset Extra. Il partenopeo ha mantenuto l’anonimato nonostante le varie ipotesi di qualche vippone, come Jessica Selassié, che subito è andata a riportare tutto a Soleil Sorge…

Gessica rivela perchè il #gfvip ha censurato le millanterie di giancoso 😹 pic.twitter.com/3r7esvNGa9 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 30, 2021

Stando a quanto riportato dai fan del gieffino, però, questa supposizione sarebbe da non considerare, dato che Gianmaria Antinolfi in passato ha avuto diversi flirt con ragazze argentine, escludendo così l’ipotesi fatta dalla Princess. Ora come ora restano quindi solo ipotesi!

