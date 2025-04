Cosa è accaduto tra Shaila Gatta e Chiara Cainelli? Sbirciando su Instagram gli utenti hanno notato che l’ex velina ha tolto il segui all’amica, conosciuta nella Casa del Grande Fratello. Altra amicizia al capolinea dopo il reality di Canale 5?

Il gesto di Shaila Gatta

Tra un gossip e un altro quest’oggi, c’è grande attenzione per un’unfollow (detto in parole povere si tratta della rimozione del segui sui social) da parte di Shaila Gatta. La ballerina, che è stata protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, pare abbia preso una scelta importante riguardo ai suoi rapporti fuori dal reality show.

Sui social da diverse ore i fan hanno notato infatti che Shaila Gatta abbia smesso di seguire Chiara Cainelli e il fidanzato di quest’ultima, Alfonso D’Apice. Specialmente con l’ex volto di Uomini e Donne, proprio Chiara aveva instaurato una bellissima amicizia. Le due erano molto complici e finito il programma ci si aspettava di vederle più spesso insieme sui social. Ma così non è stato.

Del trio creato tra Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, l’ex velina di Striscia La Notizia sembra essersi vista solo con l’ex Miss Italia, tanto che hanno anche pubblicato diversi contenuti insieme. Ma con Chiara invece? La Cainelli sembra abbia avuto modo di passare qualche ora solo con Zeudi, ma non con Shaila. E da qui i vari dubbi da parte degli utenti, che hanno iniziato a fare svariate ipotesi e c’è chi ha tirato in ballo Lorenzo Spolverato. Ci teniamo a precisare però che si tratta solo ed esclusivamente di supposizioni del web.

Aggiungiamo anche che al momento Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice seguono entrambi Shaila Gatta. Non pensiamo si sia trattato di un bug di Instagram, ma probabilmente è accaduto qualcosa che ha portato l’ex gieffina campana a fare questa mossa.

Le mosse social tra Shaila Gatta e Chiara Cainelli

Vedremo se nelle prossime ore ci saranno degli interventi da parte dei diretti interessati che chiariranno meglio cosa è successo. In ogni caso stamattina sia Chiara che Alfonso hanno fatto sapere, in modo molto generico e senza entrare nei dettagli, di non avere alcun problema con gli altri ex inquilini. Che sia una risposta indiretta ai rumor su Shaila Gatta?