Al termine della puntata di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino tra le lacrime ha salutato addetti ai lavori e pubblico. Parole che sanno d’addio alla trasmissione di Rai 2, prima del trasferimento definitivo sul primo canale.

Il saluto di Stefano De Martino in lacrime

L’ultima puntata di Stasera tutto è possibile ieri sera si è conclusa tra le lacrime. Stefano De Martino, che ha accolto l’ex Emma Marrone con la quale ha chiarito la natura del loro rapporto attuale, ha fatto un discorso molto importante al termine della serata.

Dopo aver radunato tutti a centro studio, come spesso accade in questi casi, Stefano De Martino ha preso la parole e ci ha tenuto a dire qualcosa. Parole piene di gratitudine per tutti coloro che gli hanno dato l’opportunità di presentare un programma come Stasera tutto è possibile in questi anni, per l’affetto dimostrato da parte dei telespettatori e non solo:

“Ci siamo, già, siamo arrivati. È il momento dei ringraziamenti. Ringraziamo il centro di produzione Rai di Napoli, Endemol Shine Italy. Grazie! E ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito con affetto in questi anni. Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo meraviglioso programma un po’ di anni fa, perché oltre al vostro affetto, quello del pubblico, questa è una grande opportunità lavorativa”.

Prima di concludere Stefano De Martino ha aggiunto: “È stata un’esperienza bellissima, un’opportunità per costruirmi quella che oggi posso chiamare famiglia! Vi voglio bene! Ci rivediamo presto, forse qui, forse altrove, ma sicuramente presto!”.

Specialmente queste ultime dichiarazioni di De Martino hanno lasciato pensare che sia davvero un addio quello del conduttore, che dovrebbe “traslocare” definitivamente su Rai 1. Almeno da settimane ci sono queste indiscrezioni (riportate anche dal direttore Roberto Alessi) sul suo futuro e la possibilità di vederlo solo sul primo canale. È ancora tutto da decidere quindi e sarà solo il tempo a dirci cosa succederà.