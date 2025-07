Alfonso Signorini ha parlato di Stefano De Martino e del suo lavoro in televisione. Ecco cos’ha detto il conduttore

Stefano De Martino ha ricevuto un giudizio positivo anche da Alfonso Signorini, che ha tessuto le sue lodi in questi ultimi giorni. Ecco cos’ha detto il conduttore del Grande Fratello.

Le parole di Alfonso Signorini su De Martino

Stefano De Martino è molto amato dal pubblico ma anche i suoi colleghi lo apprezzano come persona e come lavoratore. Più volte abbiamo sentito Carlo Conti, Paolo Bonolis, Antonella Clerici e molti altri usare solo commenti positivi per descrivere il conduttore napoletano.

Questa volta tocca ad Alfonso Signorini, il quale ha espresso la sua opinione su Stefano all’interno del settimanale Chi, in occasione della celebrazione dei trent’anni della rivista. Anche il presentatore del Grande Fratello lo ha lodato per il suo modo di essere sul piccolo schermo:

“Stefano, secondo me, è bravissimo. Lui è un guascone napoletano che si porta dietro tutta la cultura della sua terra. È molto abile nella conduzione, riesce a rendere i programmi simili a se stesso. Cura ogni dettaglio e non lascia nulla al caso. È un grande professionista”.

Oltre che di De Martino, Alfonso Signorini ha rivelato dei retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi. L’ha definita la sua unica amica all’interno del mondo dello spettacolo e poi ha aggiunto:

“[…] Io posso dire che, nel mondo dello spettacolo, ho una sola amica: Maria. Usciamo insieme, ci frequentiamo fuori dagli studi. Anche se poi ci sono pro e contro di un rapporto così bello. Nel senso che proprio stamattina alle 7:45 mi ha buttato giù dal letto per raccontarmi una cosa”.

Insomma, Alfonso Signorini ha avuto belle parole sia per una veterana della televisione sia per un astro nascente della conduzione italiana. E voi siete d’accordo con le sue opinioni?