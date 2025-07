In concerto al Circo Massimo Tony Effe si è piuttosto arrabbiato! Il noto rapper infatti poi si è lasciato sfuggire una bestemmia mentre si esibiva sul palco. Poco dopo ha chiesto scusa, tra il brusio generale del pubblico. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso del live a Roma.

Tony Effe bestemmia durante il concerto

Se quello che girava in questi giorni non era altro che un video dell’agosto 2023, stavolta il filmato che circola in rete è recentissimo e riguarda l’ultimo concerto di Tony Effe al Circo Massimo.

Il rapper a quanto pare ci è ricascato di nuovo e, per quanto si sia scusato immediatamente con il pubblico, l’accaduto non è passato certamente inosservato. Tony Effe, infatti, mentre si esibiva sul palco si è lamentato con i tecnici sottolineando quanto il suono non gli piacesse, interrompendo così l’esibizione.

Tra una parolaccia e un’altra, Tony Effe si è lasciato sfuggire una bestemmia peraltro ripresa da molti presenti e caricata poi in rete tanto da diventare virale. Come si vede dal filmato in questione, il cantante è stato subito redarguito dal suo collega. Poi nel brusio generale, si è inginocchiato davanti al pubblico per poi chiedere immediatamente scusa per le sue parole di troppo.

Mentre qualcuno l’ha difeso dalle varie accuse del web, altri ne hanno condannato le parole e i modi di fare, trovando fuori luogo l’uscita di Tony Effe (che torna così a far parecchio discutere). Nel medesimo concerto peraltro il rapper è stato protagonista anche di altri due momenti, che hanno fatto il giro dei social. Nello specifico parliamo di quando è rimasto con i boxer dopo aver perso i pantaloni e quando alcuni presenti gli hanno lanciato del pane sul palco.

A quanto pare in questo live al Circo Massimo di Tony Effe è successo davvero di tutto!