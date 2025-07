Secondo un recente rumor ripreso da Dagospia sembrerebbe che la breve durata del prossimo Grande Fratello Nip e del successivo GF Gold sia per volontà e richiesta di Alfonso Signorini. Ecco cosa è emerso a riguardo.

Grande Fratello, la richiesta di Signorini

Per tanti anni Alfonso Signorini ha accettato la volontà di Silvio Berlusconi di portare avanti il Grande Fratello per mesi e mesi. Un racconto che il conduttore aveva fatto dopo la scomparsa dell’ex Premier durante un’intervista con il TG5.

Per quanto questa richiesta sia stata supportata per diverso tempo, pare proprio però che Alfonso Signorini abbia deciso di metterci un freno stavolta. A rivelare il curioso retroscena è stato Dagospia sul proprio sito. Secondo quanto emerso, infatti, pare proprio che lo stesso conduttore abbia chiesto all’azienda di avere una durata più corta del Grande Fratello.

Non viene difficile da credere dato che anche sui social a domanda diretta dei follower il presentatore di Mediaset aveva spiegato che non era così favorevole, ma che l’ideale sarebbe stato fermarsi al massimo a tre mesi.

Ora, come detto, sull’argomento ci è tornato Dagospia, che ha svelato l’indiscrezione che vi riportiamo nelle seguenti righe:

“(…) Alfonso Signorini non poteva sopportare di nuovo la durata monstre del Grande Fratello: voleva lavorare meno. Nei corridoi di Mediaset si dice sia dipeso da lui “spaccare” il reality in due tranche: Signorini è stato quindi accontentato con la metà della durata, per lui, dello scorso anno. La prima parte del GF sarà nelle mani di Simona Ventura (…)”.

Da qui quindi la scelta di realizzare il primo Grande Fratello della stagione per soli tre mesi e affidarlo a Simona Ventura (che però pare nel mentre debba sciogliere alcuni nodi contrattuali). Mentre la versione GOLD nelle mani di Alfonso Signorini per i tre mesi successivi. Una nuova formula che però sembra mettere d’accordo tutti.