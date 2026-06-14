Per Alice Bellandi il judo è sempre stato vero amore. Da ogni sconfitta ha imparato qualcosa e le sue scelte l’hanno portata a essere una campionessa olimpica. «Nel judo ti devi sentire libera di testa. Essere a posto con se stessi è fondamentale per poter ambire poi a certi risultati», ha confessato la judoka nell’intervista di Fabrizio Ponciroli.

Alice Bellandi ha vissuto il suo coming out in maniera normale

La medaglia d’oro di Parigi 2024 ha saputo affrontare ogni ostacolo grazie alla sua grinta, ma non il coming out: lo ha vissuto, anche in famiglia, in maniera assolutamente normale. «A livello familiare, non ho avuto nessuna pressione o ostacolo, quindi, il mio coming out è stato estremamente naturale».

Tanti sogni da realizzare

In generale, per Alice Bellandi gli insuccessi, paradossalmente, sono stati sempre degli stimoli per migliorarsi e ripartire. «Le sconfitte ti mettono davanti a un bivio: o cedi o trovi il modo di rialzarti». A 27 anni è nel pieno della sua maturità professionale e nel cassetto ancora tanti sogni, come il viaggio che sta per fare in Islanda.

L’intervista integrale di Fabrizio Ponciroli ad Alice Bellandi sul numero di Novella 2000 in edicola. Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI

Per la app di Novella 2000 QUI per Apple Store e QUI per Google Play

(l’immagine di copertina di Alice Bellandi è di Emanuele Di Feliciantonio)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

LEGGI ANCHE: Mia Savio, chi è la fidanzata (e futura moglie) di Matteo Arnaldi?