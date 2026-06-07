Chi è Mia Savio? La giovane è la fidanzata, e futura moglie, del tennista Matteo Arnaldi.

Mentre Matteo Arnaldi continua a far sognare gli appassionati con il suo straordinario percorso al Roland Garros 2026, cresce anche la curiosità attorno alla donna che da anni lo accompagna dentro e fuori dai campi da tennis: Mia Savio.

Mia Savio, chi è la fidanzata di Matteo Arnaldi?

Mia Savio è diventata una presenza sempre più familiare sugli spalti dei principali tornei internazionali. Nata a Melbourne nel 2002, è cresciuta in una famiglia che ha sempre coltivato un forte interesse per il tennis. Fin da bambina ha praticato questo sport, frequentando campi e tornei, anche se col tempo ha preferito seguire il tennis da spettatrice piuttosto che da atleta. Dopo aver completato gli studi universitari presso il Royal Melbourne Institute of Technology nel 2024, ha intrapreso un percorso professionale nel mondo digitale, diventando content creator e imprenditrice. Attraverso i social e il suo canale YouTube racconta viaggi, eventi sportivi, moda e lifestyle, condividendo spesso momenti della vita accanto al tennista italiano.

Parallelamente ha lanciato OIVAS, un marchio di abbigliamento sportivo che porta il suo cognome scritto al contrario. Il brand si ispira all’eleganza del tennis e propone capi pensati per chi pratica attività come Pilates, yoga e fitness. Una particolare attenzione viene dedicata alla sostenibilità, con l’utilizzo di materiali riciclati e processi produttivi responsabili. Negli ultimi anni Mia ha diviso la propria vita tra Melbourne e l’Europa, stabilendosi soprattutto nel Principato di Monaco, dove convive con Arnaldi e segue da vicino la sua carriera internazionale.

Mia Savio: l’amore con Matteo Arnaldi e il matrimonio in arrivo

La storia tra Mia Savio e Matteo Arnaldi è iniziata nel 2022 a Perugia. In quel periodo la giovane australiana si trovava in Italia per frequentare un corso intensivo di lingua italiana, mentre il tennista ligure era impegnato in un torneo Challenger. A farli incontrare furono alcuni amici comuni legati al mondo del tennis. Dopo una prima conoscenza e una semplice pizza condivisa, tra i due è nata una sintonia immediata. Nonostante la distanza geografica e gli impegni professionali, la relazione è cresciuta rapidamente, fino a trasformarsi in una storia solida e duratura.

Nel corso degli anni Mia è diventata una presenza costante nella vita del tennista, accompagnandolo nei principali appuntamenti del circuito ATP e sostenendolo durante le tappe più importanti della sua carriera. Un legame rafforzato anche da momenti difficili, come la perdita del padre di Mia, figura molto vicina ad Arnaldi. Nel 2025 è arrivata la proposta di matrimonio, condivisa dalla coppia sui social attraverso alcune immagini che hanno entusiasmato i fan. Le nozze sono previste dopo gli US Open e si svolgeranno a Sanremo, città natale del tennista.