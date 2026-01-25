Un sogno ad occhi aperti tra lusso e design: ecco dove l’influencer custodisce i suoi tesori più preziosi

Inutile girarci intorno: sbirciare nelle case dei famosi è il piccolo vizio di ognuno di noi. Quando star del calibro di Chiara Ferragni o Alessia Marcuzzi mostrano i loro regni privati, ciò che ci colpisce non è solo l’ordine millimetrico o la disposizione dei colori, ma la sensazione di trovarsi in una boutique esclusiva nel cuore della propria camera da letto. Borse iconiche, abiti da sfilata e accessori da capogiro trasformano una semplice stanza in un tempio dello stile.

Il post di Alice Campello che ha infiammato i social

A finire sotto i riflettori, stavolta, è stata Alice Campello. Nonostante la rottura definitiva con Álvaro Morata, l’influencer ha scelto di condividere con i follower alcuni frammenti della sua quotidianità sotto il titolo “In questi giorni”. Ma a rubare la scena non sono state le riflessioni personali, bensì lo sfondo dei primi scatti: una cabina armadio che definire “spaziosa” sarebbe un eufemismo. Le immagini, diventate subito virali, offrono uno spaccato di un lusso che lascia senza fiato.

Una sfilata di scarpe da capogiro: l’ossessione per le Hermès

Dando un’occhiata più da vicino alle foto, l’occhio cade inevitabilmente sulla parete sinistra. Qui, una scaffalatura infinita ospita una collezione di calzature che farebbe invidia a una sfilata parigina. Tra décolleté dai colori vibranti e sandali di alta moda, spiccano le celebri Oran di Hermès. Tuttavia, il vero “effetto wow” arriva osservando il centro della stanza. Più che un armadio, la zona dedicata agli accessori sembra la vetrina di una gioielleria: incassate nelle pareti, si notano diverse teche illuminate che custodiscono parure da favola. Diamanti, girocolli scintillanti, bracciali e anelli che riflettono la luce in modo quasi accecante. Insomma, tra sandali che costano come un affitto e diamanti che brillano più del nostro futuro, la cabina armadio di Alice Campello resta un bellissimo miraggio… per noi comuni mortali.

