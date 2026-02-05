Da settimane si parla di presunto divorzio tra Alice Campello e Alvaro Morata. L’influencer così rompe il silenzio e commenta per la prima volta i rumor.

Interviene Alice Campello

Ancora una volta si torna a parlare di Alice Campello e di Alvaro Morata. Come è noto ai più, nelle ultime settimane la celebre coppia è finita al centro del gossip e della cronaca rosa, per via di alcune indiscrezioni che hanno fatto chiacchierare il web. Stando alle voci di corridoio, i due starebbero attraversando una profonda crisi e c’è anche chi ha parlato addirittura di imminente divorzio.

Le indiscrezioni hanno fatto il giro dei tabloid di tutto il mondo, tuttavia i diretti interessati non sono mai intervenuti per fare chiarezza sulla situazione, preferendo non alimentare il chiacchiericcio. Nelle ultime ore è però accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione generale.

Alice Campello ha infatti rotto per la prima volta il silenzio dopo le voci di divorzio da Alvaro Morata e le sue parole hanno fatto il giro del web. L’influencer si trovava a cena con una cara amica in un esclusivo ristorante di Madrid, quando a un tratto è stata raggiunta dalle telecamere di Europa Press.

Come riporta il sito Hola!, la Campello ha risposto a una domanda sul presunto divorzio con Morata e in merito ha affermato: «Non voglio parlarne. Sono molto tranquilla, questo è quello che conta».

Le indiscrezioni sulla coppia

Una risposta, quella di Alice Campello, che non chiarisce la situazione con Alvaro Morata, ma che allo stesso tempo fa sperare i fan. Ma non è finita qui. Stando a quanto si legge, l’influencer ha parlato dei suoi rapporti con il calciatore, definendoli “cordiali e rispettosi”.

LEGGI ANCHE: Bella Hadid e Adan Banuelos: ritorno di fiamma in Texas

Al momento dunque la coppia preferisce non esporsi troppo sulla situazione. Di certo però nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.