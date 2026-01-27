Un gesto eloquente da parte di Alice Campello confermerebbe la rottura con Alvaro Morata e alimenta i gossip

Il gesto di Alice Campello che ha fatto discutere

L’ultimo gesto di Alice Campello sembra quasi confermare ciò che si dice ormai da tempo, non ultime le news giunte dalla Spagna. Tra lei e Alvaro Morata la rottura sarebbe ormai cosa certa, sebbene entrambi pare si siano presi del tempo per comunicarlo apertamente. Ma c’è un ma e a spiegarlo successivamente è stata lei stessa. Partiamo per ordine.

Un dettaglio emerso nelle ultime ore ha alimentato ancor di più i gossip, lasciando quindi intuire ai più che Alice Campello e Alvaro Morata sarebbero davvero sulla vita del non ritorno. Sta facendo molto parlare infatti la scelta da parte dell’influencer veneziana di mettere in vendita su una piattaforma online un capo d’abbigliamento che secondo alcuni apparterrebbe al giocatore del Como. Ma sarà davvero così?

Alice vende online la camicia di Morata?

Come hanno notato molti utenti, Alice Campello non ha preso da esempio Giulia De Lellis quando, dopo la rottura con Andrea Damante ha strappato tutti i vestiti del suo ex.

Pare infatti che la Campello abbia messo in vendita una camicia nuova di zecca su una piattaforma online. Talmente tanto che ha ancora il cartellino attaccato. Il gesto da parte sua è stato letto da molti come una conferma della rottura con Alvaro Morata.

In un batter d’occhio, dopo questa mossa, i commenti si sono divisi tra chi ha trovato ingiusto disfarsi degli indumenti dell’attaccante spagnolo e chi, invece, ha preso le sue difese. Sull’account di Alice Campello non sono presenti in vendita altri capi maschili e peraltro, come detto, quella pizzicata non è mai stata indossata.

Alice Campello fa chiarezza

A seguito di numerose chiacchiere, però, ci ha pensato lei a fare chiarezza. La stessa Alice ha infatti contattato Deianira Marzano su Instagram, spiegando quanto segue, piuttosto divertita:

“Noooo ahahahah. L’avevo comprata per me perché mi piacciono le cose oversize. Ma mi stava malissimo. Che figura! Ovviamente non gestisco io l’account, do uno scatolone ogni tanto alla mia assistente e l’ha pubblicato con un pessimo tempismo”.

Insomma, dopo tanto dire, Alice ha spiegato come sono andate davvero le cose!

