Prima di lasciare Amici 24, Nicolò Filippucci e TrigNO si sono lasciati con la promessa di collaborare insieme in futuro. Adesso il cantante di Un’ora di follia rivela se farà un album con il suo compagno d’avventura.

Nicolò Filippucci collaborerà con TrigNO?

Da quando è stato eliminato da Amici 24, Nicolò Filippucci ha ricevuto tantissimo affetto da parte del pubblico. Il cantante nel mentre si sta già concentrando sulle sue prossime mosse e ha finalmente dato il via alla sua carriera. Venerdì 23 maggio infatti verrà rilasciato il primo EP dell’ex allievo di Anna Pettinelli, intitolato Un’ora di follia. Il disco è già attesissimo da tutti i fan e per l’occasione Nicolò partirà per un tour instore, che lo porterà nelle principali città del nostro paese. Proprio durante questi eventi, l’artista incontrerà il pubblico che per tutti questi mesi lo ha sostenuto e senza dubbio non mancheranno le emozioni. In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Come di certo in molti ricorderanno, poco prima di lasciare la scuola di Amici 24, Nicolò Filippucci e TrigNO si sono salutati con la promessa di lavorare insieme dopo la fine del talent show. Oggi dunque il cantante è stato ospite a RDS Next e durante un’intervista con Webboh ha parlato della possibilità di fare un album con Pietro. Queste le dichiarazioni di Nicolò, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Se farò un album con TrigNO? Ovviamente non ti posso dire niente di certo perché ancora non ne abbiamo parlato. Non è un no. Non si sa mai nella vita, ma vediamo”.

Non è escluso dunque che in futuro Nicolò Filippucci e TrigNO regalino al loro pubblico una collaborazione inedita. Nel mentre i due cantanti adesso si concentreranno sulle loro carriere e ad entrambi facciamo un grande in bocca al lupo.