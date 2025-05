Durante un incontro all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con Roberto Bolle, Victoria Cabello ha lanciato una stoccata a Michele Morrone. A Belve infatti lui ha affermato di essere secondo solo ad Alessandro Borghi, ma la Cabello non si è detta per niente d’accordo….

Victoria Cabello smonta Michele Morrone

Non ha usato giri di parole Victoria Cabello. Come nel suo stile, ha saputo farlo con un’ironia particolarmente pungente e disarmante. La conduttrice è tornata sotto i riflettori per una frecciata tagliente a Michele Morrone, proprio mentre l’attore è finito al centro di una bufera mediatica per alcune sue dichiarazioni rilasciate durante l’intervista a Belve di Francesca Fagnani.

Morrone, infatti, ha affermato che in Italia ci sia solo un attore più bravo di lui: Alessandro Borghi. E gli altri? “Peggio di me quasi tutti”, aveva detto con sicurezza. Ciò ha scatenato un’ondata di critiche e commenti sui social, culminati poi in un post piuttosto polemico sull’industria cinematografica italiana e, a seguire, in delle scuse pubbliche.

Victoria Cabello non si è fatta sfuggire l’occasione di dire la sua. La presentatrice ha colto la palla al balzo per lanciare la sua personale “stoccata”, durante un incontro all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con Roberto Bolle. Intervistando l’étoile, la Cabello ha chiesto con fare divertito: “Tu hai dichiarato che se non avessi fatto il ballerino avresti fatto l’attore o il nuotatore. Ma più attore o nuotatore?”. Bolle ha risposto “attore”. Questo è bastato per fare in modo che la conduttrice rilanciasse con ironia graffiante: “Ma ti vedresti più o meno bravo di Morrone, che dalla Fagnani ha detto di essere il più bravo di tutti?”. Poi ha aggiunto: “Lui è un cane secondo me… La mia personalissima interpretazione”.

Victoria Cabello: "Morrone è un cane" pic.twitter.com/vqIwalvgMP — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 22, 2025

La battuta graffiante di Victoria Cabello ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico presente, tra cui delle risate, diventando virale grazie a un video pubblicato da Alanews e ripreso dall’account X, Grande Flagello.

Victoria Cabello dunque ha detto la sua, utilizzando il suo solito sarcasmo per smontare, con una sola frase, l’autostima e le parole di Michele Morrone. Un siparietto che conferma, ancora una volta, quanto la conduttrice sia maestra nell’arte della frecciata ben assestata. Come risponderà ora Morrone a queste affermazioni?