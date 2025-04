In queste settimane Amadeus è arrivato ad Amici 24 in qualità di giudice del Serale. Ma sapete quanto guadagna il celebre e amato conduttore? Ecco cosa è emerso di recente.

Il presunto cachet di Amadeus ad Amici 24

È ormai trascorso un anno da quando Amadeus ha lasciato ufficialmente la Rai per approdare su Discovery. In questi mesi dunque il celebre e amato conduttore ha debuttato con dei nuovi progetti e nelle prossime settimane tornerà in onda con il programma Like A Star, che ha già attirato l’attenzione di tutto il pubblico. Come sappiamo però il presentatore ha anche fatto ritorno in Mediaset e attualmente sta ricoprendo il ruolo di giudice del Serale di Amici 24. Ma sapete quanto guadagna per prendere parte al talent show di Maria De Filippi? Andiamo a scoprire quello che è emerso nelle ultime ore.

Come si legge su RDS, secondo le indiscrezioni i giudici della passata edizione (Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi) avrebbero percepito tra i 3.000 e i 6.000 euro a puntata. Si presuppone però che il cachet dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo sia più alto e più consistente.

Ma quanto guadagnerebbe dunque Amadeus ad Amici 24? Stando a quanto si legge, la cifra si aggirerebbe intorno ai 70 mila euro per l’intera edizione. Naturalmente al momento si tratta solo di teorie. A oggi infatti non c’è nessuna conferma in merito al cachet del conduttore.

Nel mentre di recente si è anche parlato di un possibile progetto su Canale 5 per il presentatore. Stando alle indiscrezioni infatti Ama potrebbe lanciare un nuovo game show e il gossip ovviamente ha fatto in breve il giro del web. Attualmente però i vertici Mediaset non hanno ancora commentato il pettegolezzo e non è chiaro dunque cosa potrebbe accadere nei mesi a venire.