Il video dello scontro tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi

Giovedì dopo la puntata del GF Vip dove abbiamo assistito al faccia a faccia tra Marco Bellavia e i concorrenti, Amaurys Perez e Charlie Gnocchi hanno avuto un furibondo scontro e i due sono quasi finiti alle mani. Nel faccia a faccia sono volate parole grosse, censurate però dagli autori. Abbiamo solo udito le urla tra i due vipponi ma niente più. Questa sera nel corso del primo appuntamento settimanale Alfonso Signorini ha ripreso l’argomento e sono state mostrate per la prima volta le immagini.

Nel video dello scontro abbiamo visto Amaurys Perez analizzare con i vipponi quanto successo poco prima con Marco Bellavia. Improvvisamente a inserirsi nel discorso Charlie Gnocchi. Il comico ha consigliato ai coinquilini di non smettere di parlarne, fare mea culpa e non continuare con questo discorso. L’intervento di Charlie ha innervosito non poco Amaurys, con il quale si portava dietro da qualche giorno delle divergenze. I due concorrenti si sono a lungo battibeccati e come vedete da questo video sono quasi arrivati allo scontro fisico…

Tensione alle stelle al termine della scorsa puntata: un duro scontro tra Charlie ed Amaurys ha turbato i labilissimi equilibri in Casa. #GFVIP pic.twitter.com/0SpZCcJXsJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2022

Tornati in studio Alfonso Signorini ha chiaramente fatto notare ad Amaurys Perez e Charlie Gnocchi come il tutto sia stato censurato dalla regia e che sia stato uno spettacolo non bello da vedere, ma comunque comprensibile in un contesto come quello del GF Vip 7. Successivamente sia Charlie che Amaurys hanno avuto modo di spiegarsi e raccontare il proprio punto di vista, come vedete in questo video. Da notare come i due si siano finalmente chiariti dopo ore di gelo totale.

Tra Charlie ed Amaurys è tornato il sereno: un muro che si è creato negli ultimi giorni e che ha portato allo scontro dell'altra sera. #GFVIP pic.twitter.com/IPnjtsLsxP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2022

Al momento dunque tutto risolto tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Entrambi hanno riconosciuto i propri errori e ora sono tornati a essere amici e più uniti che mai. Continuate a seguirci per altre news sul GF Vip.

Novella 2000 © riproduzione riservata.