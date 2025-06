In queste ultime ore Gabriele Parpiglia ha rilasciato un’indiscrezione sul motivo per il quale l’intervista di Anna Pettinelli a Belve non sarebbe andata in onda. Ecco cosa sappiamo sul nuovo rumor.

L’indiscrezione di Parpiglia su Belve

Dopo tanti rumor, nella giornata di ieri Francesca Fagnani ha spiegato ai microfoni di SuperGuida TV il motivo ufficiale per il quale l’intervista di Anna Pettinelli a Belve non è mai andata in onda. La ragione è da trovare nelle tempistiche:

“L’intervista ad Anna Pettinelli? Non è successo nulla di che. Io avevo fatto quattro interviste il martedì precedente ed ero andata lunghissima, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata che è quella di Nino Frassica.

Avevo altre quattro interviste e avrei finito alle 2:00.Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e l’ho fatto con grande dispiacere. Era un’intervista molto garbata e carina com’è Anna. Mannaggia”.

Nonostante questo però lo stesso giorno anche Gabriele Parpiglia, come riporta anche Biccy, ha rilasciato una nuova indiscrezione sulla questione. Stando alle parole del giornalista all’interno della sua newsletter a pagamento, infatti, la chiacchierata con la Fagnani non sarebbe stata trasmessa per via di alcune rivelazioni della prof di Amici.

Come si legge su Biccy, Parpiglia non avrebbe visto l’intervista ma chi l’ha guardata sosterrebbe che la Pettinelli avrebbe parlato di “molestie subite da parte di un dirigente Rai circa quarant’anni fa“. Ovviamente si tratta solo e soltanto di indiscrezioni, soprattutto perché Francesca Fagnani ha già dato la versione ufficiale e definitiva della storia.

Noi di Novella2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi smentita o modifica nel caso in cui i diretti interessati volessero intervenire. Inoltre, ricordiamo ancora una volta di prendere con le pinze tutto ciò che ha carattere di pura indiscrezione.