Luk3 ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio e secondo il popolo del web il significato sarebbe riconducibile alla fidanzata Alessia Pecchia. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Il tatuaggio di Luk3

Luk3 è sicuramente uno degli artisti più amati usciti dalla ventiquattresima edizione di Amici. Il suo percorso non è stato certo facile nella scuola ma ha saputo affrontare tutte le sfide riuscendo ad arrivare alla fase del Serale e ottenendo tanto supporto dal pubblico.

Tra i banchi del reality ha anche incontrato l’amore iniziando una relazione con la ballerina Alessia Pecchia. La loro storia continua ancora oggi e spesso, quando i loro impegni lo permettono, si mostrano insieme ai vari eventi del giovane cantante.

Un amore che va a gonfie vele e che, secondo i social, Luk3 avrebbe coronato con un nuovo tatuaggio sul proprio braccio. Sul profilo TikTok del tatuatore, infatti, è apparso un video in cui vediamo l’immagine di due carpe koi ma sapete qual è il loro significato?

Come riporta anche il sito Webboh, secondo la cultura giapponese rappresentano una relazione fatta di perfetta armonia. Due persone che affrontano le sfide della vita con l’aiuto del sostegno reciproco. Ed è per questa ragione che in molti hanno visto un collegamento con Alessia.

Tuttavia, almeno per il momento, Luk3 non ha ancora confermato la teoria anche perché le carpe koi potrebbero anche simboleggiare la perseveranza e la capacità di affrontare e superare le difficoltà. Possiamo solo rimanere in attesa di una dichiarazione da parte dell’ex cantante di Amici nel caso in cui vorrà.

Per adesso, ad ogni modo, i fan sono contenti di sapere che la relazione tra il cantante e la ballerina prosegue nel migliore dei modi.