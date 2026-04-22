L’ex di Non è la Rai compie 49 anni e sul cartaceo di Novella 2000, Joss ha fatto il suo quadro astrale: cosa dicono le stelle su Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini ha trovato l’amore. È recentemente uscita allo scoperto, regalando agli appassionati di gossip uno scatto che la ritrae mentre bacia il CEO di Warner Music Group, Pico Cibelli. Complice questo Giove in Cancro e il transito di Marte in Pesci, che sembrano averle donato un amore travolgente.

Il quadro astrale di Ambra Angiolini

In fondo, Ambra Angiolini è “nata con la camicia” e anche le stelle lo confermano. Classe 1977 (Toro con ascendente Leone), è contraddistinta da forti doti di introspezione, pur essendosi presentata agli esordi come una figura leggera e un po’ snob nella nota trasmissione Non è la Rai.

In realtà, come molte grandi interpreti, è riuscita a custodire nel profondo un bagaglio ricco e variegato di emozioni e sensibilità. Probabilmente, oltre al successo, Ambra si è spesso interrogata sulla vita, sulle dinamiche del proprio vissuto e sull’esistenza stessa: merito anche di un Saturno in Leone nel primo campo natale, che le conferisce senso critico e una naturale inclinazione all’analisi psicologica.

Una consapevolezza così profonda è spesso il risultato di anni di lavoro interiore, anche psicoterapeutico, unito a una sensibilità che le permette di accedere in modo autentico al mondo delle emozioni. Riconoscerle e portarle in scena attraverso il teatro è stato il frutto di questo percorso.

Urano, posto nel quarto campo della carta natale, racconta di una famiglia d’origine fuori dagli schemi, anticonformista e originale. In questo caso, solo lei potrebbe raccontarne davvero le dinamiche. Certo è che Urano, in opposizione al Sole in Toro, ha spesso influenzato la sua carriera, portando nella sua vita energie non convenzionali. D’altronde, quale situazione più insolita per una famiglia se non quella di avere una figlia così popolare?

Anche il Sole nel decimo campo è un chiaro segno di successo mediatico. Ambra si è mostrata fin da subito spigliata e intuitiva, capace di cogliere l’attimo e dire la parola giusta al momento giusto, catturando l’attenzione del pubblico. Vivace e dinamica agli esordi, oggi appare matura, seria e responsabile.

Ha percorso molta strada, sia nella vita pubblica – passando da conduttrice televisiva a interprete di ruoli complessi – sia nella vita privata, diventando la compagna del cantante Francesco Renga e madre dei suoi due figli. Anche la congiunzione di Luna e Giove in Gemelli nell’undicesimo campo indica una forte visibilità mediatica fin dalla giovane età. Inoltre, è positivo il rapporto tra Plutone nel terzo campo e Saturno, che contribuisce a rendere stabile e duratura la sua popolarità. Ancora oggi, infatti, viene ricordata come una figura che ha rotto gli schemi di una televisione troppo rigida e impostata.

I tempi cambiano e con essi la televisione. Ambra ha saputo reinventarsi, come solo una vera artista riesce a fare: dalla televisione alla radio, dal teatro al cinema, collezionando premi che valorizzano il suo talento e il suo carisma.

Non vanno dimenticate le sue doti canore: ha pubblicato canzoni che sono ancora oggi simbolo di un’Italia frizzante e spensierata.

Infine, Venere e Marte nel nono campo evidenziano la sua intraprendenza e una forte capacità progettuale. Venere in Ariete, in trigono con l’ascendente e Saturno, le conferisce praticità ed energia fuori dal comune. Ambra possiede anche un marcato lato “maschile”, che ha contribuito a renderla particolarmente amata dalla comunità LGBTQ+, di cui sostiene i diritti da anni.

Questo è un articolo contenuto nel numero di Novella 2000 dell’8 aprile 2026.

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