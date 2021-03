1 Le anticipazioni di Amici 20

Poche ore fa si è registrata la seconda puntata del Serale di Amici 20, e naturalmente sul web sono uscite le prime anticipazioni. Anche stavolta a svelarci in esclusiva tutto quello che è accaduto in studio è stato Il Vicolo delle News. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 27 marzo. Ospite speciale della seconda serata del Serale è stato Irama, che dopo la lunga quarantena ha finalmente potuto cantare live per la prima volta la sua canzone sanremese, La Genesi Del Tuo Colore.

Si è poi passati alla sfida tra le squadre. Ad essere sorteggiati tramite le tre buste, in vista della prima manche, sono stati nuovamente Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che hanno deciso di sfidare per l’ennesima volta il team di Arisa e di Lorella Cuccarini. Nel corso della prima prova a scontrarsi sono stati Sangiovanni e Alessandro, con il supporto della ballerine e di Ibla. A vincere è il rapper. La seconda sfida ha visto il faccia a faccia tra Leonardo e Tancredi e a trionfare è quest’ultimo. Nel corso della terza prova si assiste invece allo scontro tra Enula e Ibla sul brano Physical e a vincere è stata la prima.

Come ci svelano le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 20, la squadra Zerbi – Celentano vince la prima manche e a quel punto a finire al ballottaggio per l’eliminazione sono stati Martina, Ibla e Alessandro. A risultare la prima eliminata è stata così Ibla che ha dovuto lasciare il programma.

Scopriamo cosa è accaduto nel corso della seconda e della terza manche.