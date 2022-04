1 Alex conquista il disco d’oro

Arriva un altro importante risultato nella scuola di Amici 21 per uno dei cantanti. Dopo LDA che ha ricevuto prima il disco d’oro e poi quello di platino per il brano “Quello che fa male”, è stato il turno di Albe con la sua “Millevoci” a ricevere il disco d’oro. E adesso lo stesso riconoscimento lo ha conquistato Alex.

L’allievo di Lorella Cuccarini, molto amato dal pubblico per la sua voce e i suoi pezzi profondi, ha preso il disco d’oro per il brano “Sogni al cielo”, suo primo inedito di questa edizione di Amici. Le certificazioni da parte della FIMI sono arrivate oggi (dato che ieri era giorno di festa) e tra i vari brani ed album che hanno conquistato un nuovo disco c’era proprio quello del cantante del talent.

Al momento Alex non sa ancora di questa novità ed è possibile che in casetta gliela facciano sapere a breve. Anche lui, sicuramente, come gli altri due suoi colleghi avrà la festa per questo ottimo traguardo.

Al momento il cantante se la sta cavando molto bene al Serale. Non sempre riesce ad ottenere il punto, ma è molto apprezzato dai giudici che non lo hanno mai mandato al ballottaggio. Molto apprezzati sono anche i suoi duetti con Sissi, le due voci insieme sono pura magia e fanno spesso commuovere.

Non possiamo quindi che fare tanti complimenti ad Alex per il traguardo raggiunto e siamo sicuri che è solo il primo di tanti che arriveranno in futuro.

