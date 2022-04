Christian e Calma di Amici 21 parlano del bullismo

Non solo i due professori di Amici 21 Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Il pomeriggio di Verissimo ha accolto in studio anche i due ultimi eliminati dal talent show: il ballerino Christian Stefanelli e il cantautore Calma. Sebbene abbiano vissuto vite totalmente differenti i due ex allievi della scuola sono accomunati da un passato non del tutto semplice. I due da bambini, infatti, sono stati entrambi vittime di bullismo.

A introdurre l’argomento è stata Silvia Toffanin che ha voluto sapere qualcosa in più dai due ragazzi. “Sì, a scuola”, ha esordito Christian. Il ballerino di Amici 21 si è addentrato nel discorso spiegando: “Avevo 8-9 anni e sai, la danza classica per la gente che non conosce corrisponde a omosessualità. Veniva usato come insulto. troppo. Io così ho smesso e abbandonato di fare danza classica. Le battute e le frasi pesanti, però, arrivavano comunque. È stato un po’ brutto”.

Ha spiegato Christian di Amici 21. Un qualcosa che, seppur in modo differente, condivide con l’ex compagno d’avventura Calma, all’anagrafe Marco Barbieri:

“In realtà ero semplicemente un alunno che cercava di fare del suo meglio. I miei genitori mi seguivano tanto perché ci tenevano che facessi bene. C’è un episodio in cui una volta con uno di questi compagni di classe. Ci eravamo visti al pomeriggio per studiare. Lui mi sputò all’interno delle scarpe, in maniera totalmente gratuita. Sai quando si è così piccoli alcune volte non ci si rende conto della gravità delle cose, però come ti segnano sempre, lo scopri solo vivendo. Lì sei un bambino di 11 anni che piange e soffre, ma non capisce”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Ha raccontato Calma di Amici 21 a Verissimo. I due ex allievi hanno ripercorso anche il loro cammino all’interno del talent e parlato delle loro vite.

