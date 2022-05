Raimondo Todaro risponde alla polemica

Una frase pronunciata dall’insegnante di Amici 21, Raimondo Todaro, ha scatenato qualche polemica. Per tale ragione il prof del talent show è intervenuto con una storia su Instagram. Ma partiamo per ordine e vediamo cosa è accaduto passo passo.

Facciamo un passo indietro e torniamo alle prime settimane di Amici 21, quando Nunzio Stancampiano e Mattia Zenzola si contendevano un posto nella scuola più famosa d’Italia. A scegliere chi tra i due avrebbe avuto la meglio un giudice esterno e non Raimondo Todaro, il quale aveva seguito in precedenza Nunzio. Tra i due, come ben ricordiamo, a vincere è stato Mattia. Il ballerino, però, ha avuto grande fortuna e, a causa di un infortunio, ha dovuto a lasciare la scuola.

A quel punto Raimondo Todaro è andato alla ricerca di un nuovo elemento da aggiungere ai suoi allievi ed è qui che è entrato in gioco Nunzio. Il danzatore è riuscito a ottenere un posto nel programma e arrivare fino al Serale, quando ieri è stato eliminato dopo il ballottaggio contro Albe.

Raimondo Todaro si è detto dispiaciuto di non averlo potuto seguire fin dall’inizio, ovvero da settembre quando invece è stato scelto Mattia: “Chiaramente ho il rimorso… Ogni tanto ci penso. Se fosse entrato a settembre, se poteva ballare in coppia, se qua, se la…”. La frase del coreografo, però, ha fatto storcere il naso a qualcuno, che l’ha vista poco carina verso il suo ex allievo Mattia. Così Todaro ha deciso di tornare a parlarne e spiegare cosa intendeva dire, taggando entrambi i ragazzi:

“Scrivo queste parole perché mi ha frainteso pure mia madre, quindi forse sono stato poco chiaro. Mi sono battuto perché Matti avesse un banco a settembre. Lui sa quanto io sia felice per questo. Il rimpianto che Nunzio non abbia potuto giocarsela alla pari contro gli altri allievi perché non ha fatto tutto il percorso non ha niente a che vedere con Matti. La mia idea è che se la sarebbe giocata fino alla finale. Sono sicuro che i ragazzi mi abbiano capito perché sanno bene cosa penso di loro. E ne ho avuto dimostrazione dalle loro stories”.

Si sarà chiarito questo fraintendimento dopo la frase di Raimondo Todaro? Per Mattia sicuramente sì, dato che ha pubblicato una foto che risale proprio a settembre, durante la sfida con Nunzio per intenderci. Ha taggato il collega, accompagnando il tutto con un cuore bianco.

