Amici 21, scoppia una furiosa lite tra Alex e Serena (VIDEO)

1 La lite tra Alex e Serena

Arriva il primo litigio di Amici 21, o comunque il primo che ci hanno fatto vedere. Nel daytime di oggi, infatti, due ragazzi hanno avuto un duro scontro e il motivo è davvero futile. I due coinvolti sono stati il cantante Alex e la ballerina Serena.

Il gruppo era in casetta per la cena, c’era chi già stava mangiando e chi invece stava preparando il pasto. Al tavolo erano seduti Alex e Sissi e ad un certo punto qualcuno ha lasciato la porta aperta. Il cantante si è quindi arrabbiato e l’ha chiusa, dicendo in generale che la porta va tenuta chiusa visto che fuori la temperatura è bassa. Poco dopo, dalla sua stanza, è arrivata in cucina Serena per prepararsi la cena e ad un tratto è andata ad aprire la porta. A questo punto è partita la discussione.

In poche parole Alex si è arrabbiato, come detto della porta aperta, mentre Serena ha detto che l’ha aperta per far uscire la puzza di cibo che c’è in casa. Lui quindi ha ribattuto che non va lasciata aperta con quel freddo, perché poi a lui vengono problemi di voce. La ballerina lo ha quindi invitato a mettersi una felpa come tutti, invece di stare con la t-shirt e basta. Come se non bastasse, improssivamente, con il volto molto adirato, Alex ha detto a Serena: “Stai zitta!”. Lei è rimasta sconvolta e ha smesso di litigare solo perché ha capito che non ne valeva la pena, ma ha fatto davvero fatica a trattenersi.

no vabbè in casetta anche la rissa Alex-Serena per la porta lasciata aperta IL GFVIP OSCURATO 😭#amici21 pic.twitter.com/tI0mUSTqzR — BagnoTrash (@bagnotrash) November 8, 2021

Successivamente la ballerina è uscita fuori dove ha trovato Carola e Sissi. Le due allieve l’hanno invitata a lasciar perdere perché non ne valeva la pena. Proprio Sissi è rimasta un po’ sbalordita quando ha visto il cambio di sguardo e atteggiamento di Alex, trovandolo davvero esagerato. Potete rivedere tutto il momento sul sito di Witty TV.

Vediamo che altro è successo nella puntata del daytime…