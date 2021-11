“Toppa tocca, tocca non tocca”, l’indovinello di Amici fa impazzire il pubblico: ecco la soluzione

L’indovinello di Amici 21 e la soluzione

Ogni tanto dentro la casetta di Amici 21 ci sono dei momenti di svago e oggi ad alcuni dei ragazzi è stato fatto un indovinello. LDA, Sissi, Carola e Tommaso sono stati chiamati in gradinata. I quattro allievi all’inizio credevano che fosse per un provvedimento disciplinare, infatti hanno iniziato a fare confessioni non richieste.

Poi la redazione ha detto loro dell’indovinello e ha fatto recapitare tre buste con alcuni indizi. E in esse c’era scritto: “Dovete capire chi o cosa tocca e chi o cosa non tocca”. In ogni busta c’erano dei nomi o parole con scritto accanto “tocca” oppure “non tocca”.

Nella prima busta c’era scritto: “Nicol non tocca, Rea non tocca, Carola non tocca, Albe tocca”. Nella seconda busta c’era scritto: “Mucca tocca, Vacca non tocca, Toppa tocca, Tocca non tocca”. Infine nella terza busta c’era scritto: “Celentano non tocca, Peparini tocca, Todaro non tocca, Umberto tocca, Canto non tocca, Microfono tocca, Coreografia non tocca”.

Dopo una lunghissima riflessione, i ragazzi sono arrivati alla soluzione, ma la redazione di Amici 21 ha scelto di non mostrarla al pubblico. Qual è quindi la soluzione di questo indovinello? Sembra che sia “labbra”. Perché? In pratica, quando vengono pronunciate queste parole ci rendiamo conto se le labbra si toccano o meno tra loro.

Anche su Twitter alcuni utenti hanno pensato che possa essere questa la soluzione.

