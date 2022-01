1 Scoppia la lite ad Amici 21

Arrivano le prime tensioni nella casetta di Amici 21. Nella puntata andata in onda oggi su Canale 5 infatti abbiamo assistito a una lite scoppiata tra Christian, Mattia e Dario. I primi due infatti si sono ritrovati a parlare del loro compagno, e hanno espresso il loro pensiero sui suoi recenti comportamenti, che non sono stati visti di buon occhio. Secondo Christian infatti Dario starebbe assumendo degli atteggiamenti di superiorità. Come se non bastasse Mattia ha affermato che secondo lui il ballerino sarebbe geloso del suo rapporto con Sissi. I due si sono anche confrontati con la cantante stessa e in seguito hanno deciso di affrontare anche Dario.

Quest’ultimo tuttavia dopo essere venuto a conoscenza del pensiero dei suoi amici è letteralmente esploso e ben presto i toni si sono scaldati ed è scoppiata la lite. Dario infatti ha ribadito di non sentirsi in alcun modo superiore a nessun allievo della scuola, e di non essere affatto geloso del rapporto nato tra Sissi e Mattia. I tre hanno così provato a spiegare il loro punto di vista, ma a un tratto la tensione è salita alle stelle.

Dario venuto a conoscenza del pensiero di Christian e Mattia su di lui decide di confrontarsi con loro #Amici21 pic.twitter.com/POO6eTYNDo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2022

Mattia come se non bastasse è scoppiato a piangere, non riuscendo a esprimersi come vorrebbe, e poco dopo a commuoversi è stato anche Christian. Nonostante l’amicizia tra i tre sembrasse essere a un punto di rottura però i ballerini di Amici 21 hanno deciso di mettere una pietra sopra su quanto accaduto e si sono così chiariti.

Il confronto continua in casetta e Dario vuole essere chiaro #Amici21 pic.twitter.com/hk2YARgyVf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2022

Dario ha quindi abbracciato sia Christian che Mattia e sembrerebbe che tutto si sia risolto nel migliore dei modi. Nel mentre proprio il ballerino di latino in questi giorni sta vivendo momenti non semplici e potrebbe lasciare definitivamente la scuola. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.