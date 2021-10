1 Il gesto di Luigi verso Carola ad Amici 21

Ne abbiamo cominciato a parlare in una delle puntate pomeridiane di Amici 21, quando Raimondo Todaro e Alessandra Celentano avevano menzionato di una certa simpatia tra Luigi Strangis e Carola Puddu. In quel momento, per, il cantante e la ballerina hanno fatto i vaghi e non hanno commentato. Tornati in casetta, però, per qualche giorno abbiamo visto la danzatrice molto combattuta.

Alla fine, però, si sono parlati e Carola ha spiegato di non sapere cosa prova per Luigi. Ha affermato, poi, che lei è lì esclusivamente per la danza, il suo principale obbiettivo in questo momento della sua vita e non vuole distrazioni. Ha dichiarato che si sente intrigata da lui, ma prima di sapere se può effettivamente piacerle una persona prima deve conoscere tutto di questa. E con lui ancora non ne ha avuto il tempo. Spera, però, di continuare a essere sua amica.

A questo punto il cantante di Amici 21 ha replicato: “Ora ti spiego. Io, al contrario di te, mi può intrigare una persona. Se mi intriga, allora là, sento che effettivamente può nascere qualcosa e cose varie. Io questa sensazione, purtroppo, non l’ho avuta“. I due, quindi si sono abbracciati e hanno continuato il loro rapporto di amicizia come sempre. Ma davvero questi sentimenti non si trasformeranno in altro? In un video, che vi lasciamo qui sotto, vediamo l’esibizione di Nicol, ma bisogna fare attenzione allo sfondo.

Sulle note di “Like I Can” di Sam Smith, infatti, oltre a Nicol che si esibisce il filmato ci fa notare un piccolo particolare. Seduti ai banchi Luigi passa un fiore, quella che sembra una rosa bianca, a Carola. Lei la prende e la mette sul banco senza farla vedere a nessuno, forse convinti di non essere stati inquadrati. Cosa vorrà dire? Lo scopriremo. Nel frattempo rivediamo lo sfogo di Flaza…