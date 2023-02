NEWS

Andrea Sanna | 2 Febbraio 2023

Amici 22

Amici 22, Angelina si espone

Tante le indiscrezioni emerse durante le registrazioni di Amici 22 che si sono tenute nella giornata di ieri. Pensiamo per esempio a Maria che ha riaperto (a modo suo) il Capodanno-gate con un confronto e chiarimento con Wax e ancora il risultato della sfida di Samu, in attesa di responso ormai da diverse settimane. Domenica ci attenderà dunque una puntata davvero interessante.

Tra le anticipazioni pubblicate da Amici News e SuperGuida TV, però, a colpire è stato anche un episodio che ha coinvolto Angelina. La cantante di Amici 22, infatti, pare abbia colpito particolarmente l’attenzione di Samu e di Wax. Più volte Maria De Filippi, però, ha detto a entrambi di non illudersi e, probabilmente, di guardarsi altrove perché la ragazza non è disponibile. Maria però non si è mai addentrarsi troppo nel discorso per non metterla in difficoltà, essendo la ragazza una persona davvero molto timida e riservata.

Durante la puntata che vedremo domenica 5 però è emersa la verità. Ad Amici 22 è stato fatto presente, infatti, che Angelina è felicemente fidanzata e che nei confronti dei ragazzi nella scuola come Samu e Wax in particolare prova solo affetto e amicizia, niente di più. Così per chiudere la questione anche il cantante ha detto di essere fidanzato. La conduttrice ha voluto sapere quindi chi è la persona fortunata al suo fianco e lui ha risposto: “Con il Matteo introspettivo”.

Angelina pare aver anche scritto una lettera al compagno di scuola di Amici 22 e ha detto di volergli molto bene. Non sappiamo però quale sia il contenuto del messaggio perché non è stato letto. Probabilmente scopriremo qualcosa in più nel corso dei daytime la prossima settimana.

Attendiamo quindi di vedere questo episodio che ha visto protagonisti Angelina, Wax e Samu domenica nel corso della puntata di Amici 22.