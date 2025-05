Asti fa il tifo per Trigno

Asti fa il tifo per Trigno e ha organizzato una serata evento per vedere il giovane durante la finale di Amici 24 e provare a portarlo alla vittoria.

Asti tifa Trigno, maxi schermo per sostenere il finalista di Amici 24

La città di Asti si mobilita per sostenere uno dei suoi giovani talenti: Trigno, finalista di Amici 24, il popolare talent show condotto da Maria De Filippi.

Nato e cresciuto ad Asti, il cantante ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile personale e la sua voce unica, guadagnandosi un posto nella finalissima che andrà in onda domenica 18 maggio in diretta, in prima serata su Canale 5.

Per l’occasione, come riportato da La Voce di Asti, il Comune ha deciso di patrocinare un’iniziativa speciale: la finale sarà trasmessa su un maxi schermo al Palco 19, noto locale della città, punto di ritrovo di numerosi giovani e amanti della musica.

L’evento, a ingresso libero, inizierà alle ore 20.30 e prevede una serata di aggregazione e tifo condiviso, con consumazione facoltativa. L’obiettivo è chiaro: portare Trigno alla vittoria, coinvolgendo l’intera comunità in un momento di partecipazione collettiva.

Un’occasione per stare insieme, ma anche per fare sentire tutto il sostegno possibile al giovane artista astigiano, che nel corso dei mesi ha dimostrato non solo talento, ma anche determinazione e crescita artistica.

L’invito del comune è quello di votare Trigno. I cittadini potranno esprimere il proprio voto durante la diretta e contribuire così al possibile trionfo di un talento nato proprio tra le colline piemontesi.