Amici 24, lite Celentano-Lettieri

La prima puntata del serale di Amici 24 si accende e va in scena uno scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Durante la prima sfida della seconda manche della serata (che vede contrapposti i team Zerbi-Cele e PettiLetti), è il momento del guanto di sfida lanciato dalla Celentano contro Francesca.

La ballerina dovrà sfidare Chiara, allieva della maestra, su una coreografia con sbarra e punte. “Penso che ad oggi la tua più grande mancanza sia la pulizia e l’oggettività della tecnica. I passi li fai ma troppo spesso non sei corretta e non c’è qualità – sono state le parole usate dalla Celentano durante il lancio del guanto – Durante l’anno la tua professoressa ti ha consegnato una coreografia alla sbarra tra il modern e il neoclassico“.

“Quindi non sarà certo un problema accettare questo guanto che tratta proprio di esercizi alla sbarra, il pane quotidiano di noi ballerini. La sbarra sarà coreografata tra classico e neoclassico, nulla di nuovo per te“, ha poi concluso.

Con molti dubbi Francesca decide di accettare il guanto di sfida. “Farò una figura di m*** davanti a tutta Italia ma lo faccio“, ha dichiarato. Diversa l’opinione della sua maestra. Lettieri ritiene infatti la sfida non equa e preferirebbe che l’allieva non accettasse il guanto. “In questa coreografia servono il background della preparazione che ha una ballerina di classico accademico. Detto questo, capisco il tuo punto di vista e se tu decidi di voler affrontare questa cosa non ti fermo. Per me è giusto che tu sappia il mio punto di vista e il mio punto di vista rimane quello“, sono state le sue parole.

“Quello che mi dà fastidio di questo guanto è che tu voglia far passare Francesca per una ballerina mediocre“, ha ribadito Deborah Lettieri nel corso del serale. Per suffragare la sua tesi Alessandra Celentano ha mostrato alcune vecchie foto di Francesca alle prese con coreografie di danza classica. “Questo per far capire che la ragazza ha studiato anche classico. Questi sono passi che lei fa da anni. Le punte le ha voluto sfoggiare durante l’anno. Tu vuoi fare la gradassa, ti sei fregata da sola“, ha dichiarato Celentano.

La sfida viene poi vinta da Chiara, che porta un punto alla sua squadra. Per guardare il momento, ti consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale di Witty TV.