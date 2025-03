Il duetto di Carmen Russo e Laura Freddi

Sapevamo che Ne vedremo delle belle ci avrebbe regalato tanti momenti esilaranti e la prima puntata non ha tradito le nostre aspettative. Ha debuttato sabato 22 marzo su Rai Uno il nuovo show di Carlo Conti in cui 10 showgirl si sfidano su diverse prove legate al varietà.

Nel corso della puntata sono andati in onda anche delle prime scaramucce. Valeria Marini ne ha “cantate” alle colleghe Pamela Prati e Patrizia Pellegrino mentre Matilde Brandi si è scontrata con il coreografo della trasmissione, Fabrizio Mainini.

Ma non è finita qui. Le dieci prime donne si sono sfidate in coppia in diverse discipline. Uno dei momenti più esilaranti è stato sicuramente quello che ha coinvolto Carmen Russo e Laura Freddi.

Le due showgirl sono state chiamate a cantare Pelle diamante, canzone di Sanremo 2025 cantata da Marcella Bella. Il risultato non è stato dei migliori e questo ha provocato le reazioni divertite dei giudici. Mara Venier, in particolare, ha chiesto più volte alle due concorrenti di cantare nuovamente il brano. La sua proposta è stata però stoppata immediatamente da Christian De Sica.

A trionfare tra le due è stata la Freddi che ha battuto la rivale con il punteggio di 14 a 9.