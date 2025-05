Archiviata la finale di Amici 24 che l’ha vista avere la meglio, Alessandra Celentano ha pubblicato un post sui social ma non ha scritto niente indirizzato direttamente al suo allievo, Daniele.

Amici 24, la Celentano non cita il suo allievo Daniele

Anche quest’anno Amici 24 si è concluso con un vero e proprio colpo di scena, che ha visto arrivare alla vittoria Daniele Doria, ballerino fortemente voluto nella scuola dalla maestra Alessandra Celentano. Archiviata questa edizione, la professoressa ha pubblicato un bel post su Instagram, ma in tanti hanno notato che non ha citato apertamente il il suo allievo.

Sbirciando nel profilo dell’insegnante, infatti, nella carrellata di immagini non figura in alcun modo Daniele e non è stato citato apertamente nelle sue dichiarazioni. Alessandra Celentano infatti è stata molto vaga e ha parlato semplicemente di “danza” e degli allievi in generale:

“Come ogni anno, la fine di Amici porta con sé un velo di malinconia, ma anche un profondo senso di soddisfazione. Abbiamo portato a termine un percorso intenso, accompagnando i ragazzi con rigore, sincerità e professionalità. Questa edizione ha avuto un valore particolare: la danza, fatta con serietà e dedizione, è arrivata in finale”.

Ha scritto la docente di Amici 24 che, seppur indirettamente, ha lasciato intendere di essere davvero tanto felice per quanta rilevanza ha avuto la sua disciplina durante questa edizione e in finale:

“E quando la danza trova il suo spazio e viene riconosciuta, è per me sempre una grande gioia. Un sentito grazie a tutte le maestranze e a chi lavora ogni giorno a questo progetto. Amici non è solo un programma televisivo, è un percorso formativo straordinario e un’opportunità concreta per tanti giovani talenti. Grazie!

Alessandra”

Post Instagram Alessandra Celentano dopo Amici 24

A lasciare sorpresi però, per l’appunto, il mancato riferimento esplicito al suo allievo Daniele, tanto voluto e sostenuto nel corso di questa edizione di Amici 24. Forse la maestra ha preferito restare vaga perché il vincitore non era l’unico suo allievo arrivato in finale, dato che dall’altra parte c’era anche Alessia, ma anche Francesco (seppur guidato da Emanuel Lo). La docente magari ha voluto restare imparziale e dare piuttosto risonanza al ballo. Anche se molti utenti si aspettavano delle parole di Alessandra Celentano per Daniele.