1 Quanti anni ha Gemma Galgani di Uomini e Donne

Ormai volto storico del programma di Maria De Filippi, Gemma Galgani di Uomini e Donne è presenza fissa. E nel corso degli anni è diventata un idolo per molte donne che seguono il programma. Il suo modo di essere, il suo look, il suo cambiamento negli anni e il suo non arrendersi mai l’hanno fatta amare molto. Ed è soprattutto il pubblico femminile a sostenerla.

Sempre impeccabile negli abiti, nel trucco, nelle pettinature, gambe molto belle e un fisico da fare invidia, porta tanti a chiedere quanti anni ha Gemma Galgani. La sua età non è ormai più un mistero, perché lei stessa l’ha detta varie volte nel corso del programma di Mediaset.

Gemma Galgani di Uomini e Donne è nata il 19 gennaio 1950, a Torino, quindi oggi la sua età è di 71 anni. Un numero che sorprende tantissime persone, poiché porta i suoi anni molto bene. Anche se bisogna dire che spesso le diatribe con Tina Cipollari hanno portato il pubblico a dividersi. C’è chi la considera una donna che porta benissimo i suoi anni e chi invece dà il merito ai truccatori dello show.

Sicuramente da quando Gemma è a Uomini e Donne (la prima apparizione risale al 2010) i cambiamenti sono stati tanti. E non possiamo nascondere che spesso sono gli abiti e il trucco a trasformare una persona, sia giovane che più anziana.

E allora ripercorriamo un po’ di tappe della vita e degli anni di Gemma Galgani anche prima di Uomini e donne.