Secondo alcune indiscrezioni e segnalazioni ad Amici 24 sarebbero spariti litigi e commenti dopo il montaggio finale.

Amici 24, la segnalazione sui litigi spariti dal montaggio

La sesta puntata di Amici 24 si è conclusa con un colpo di scena incredibile, vista la mancata eliminazione perché Cristiano Malgioglio ha avuto delle difficoltà sulla scelta da fare e chi mandare a casa tra Chiara o TrigNo. Gli attenti telespettatori che hanno letto le anticipazioni, però, hanno notato in realtà un altro dettaglio.

Alcuni utenti sul web infatti, dopo le indiscrezioni lanciate da SuperGuida TV e Amici News si aspettavano di vedere delle precise liti/ commenti che sarebbero avvenuti durante la puntata, che non sono però mai andati effettivamente in onda.

Nello specifico le anticipazioni di Amici 24 facevano riferimento a delle critiche che Rudy Zerbi avrebbe fatto a Nicolò. Tanto che in soccorso dell’allievo sarebbe intervenuta Lorella Cuccarini che se la sarebbe presa con il collega, sottolineando che non dovrebbe screditare gli altri cantanti per elevare i suoi.

Altra discussione segnalata dalle anticipazioni, che non abbiamo visto, sarebbe quella tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sempre per Nicolò. L’istante esatto è legato all’appunto fatto da Maria De Filippi alla prof che durante tutte le esibizioni ha guardato attentamente i giudici durante e dopo le esibizioni, forse con la speranza di riuscire a captare i loro pensieri.

Se l’annotazione di Maria l’abbiamo vista, ciò che pare essere accaduto dopo non è stato mostrato invece. Dalle indiscrezioni di Amici 24 si diceva infatti che Rudy avrebbe considerato Nicolò carente nell’interpretazione, tanto da dire che per lui il ragazzo non avrà alcun futuro nella musica. Amadeus dalla sua invece pare averlo difeso.

Non abbiamo conferme in merito, ma potrebbe essere che se si sono verificate delle modifiche nel montaggio per fare in modo che la puntata di Amici 24 risultasse più scorrevole.