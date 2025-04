La favola di Francesca ad Amici 24 si è appena conclusa ma per lei sono già arrivate due importanti offerte di lavoro: scopriamo di cosa si tratta!

Offerte di lavoro per Francesca di Amici 24

Si è conclusa la prima manche di Amici 24. Come noto da diversi giorni ormai questa sera ci sarà una doppia eliminazione. E la prima a pagarne le conseguenze è stata la ballerina Francesca Bosco.

La giovane danzatrice, voluta fortemente da Deborah Lettieri, ha saputo contraddistinguersi durante il suo percorso ma oggi ha dovuto arrendersi al ballottaggio a tre contro Nicolò e TrigNo. I due cantanti sono stati preferiti dalla giuria e, per tale motivo, Francesca è stata costretta a lasciare la scuola di Amici 24. Un duro colpo per lei e per i suoi compagni, in particolare Jacopo, il suo fidanzato.

Nonostante la nota dolente dell’eliminazione, l’esperienza di Francesca si è conclusa con una sorpresa enorme. Maria De Filippi ha fatto sapere all’allieva di Amici 24 che per lei sono arrivate due importantissime offerte di lavoro. La prima è giunta dalla Budapest Dance e un’altra dall’Italia, con un tour di 8 date in Sicilia.

Per Francesca è stato tutto così inaspettato, dopo le lacrime amare per la sua uscita dalla scuola di Amici 24. Eppure adesso, anche se c’è delusione, può sorridere grazie a queste interessanti offerte arrivate per lei, che potrà valutare con calma per poi prendere una decisione.

Così anche se la parentesi del talent show è terminata, Francesca ora deve certamente guardare avanti perché per lei si prospetta un futuro ricco di sfide e grosse opportunità, come quelle citate! Amici 24 è stata certamente un’avventura unica, che le ha permesso anche di trovare l’amore, ma nulla è perduto e la ballerina lo comprenderà meglio una volta uscita. Buona fortuna per il tuo percorso artistico, Francesca!