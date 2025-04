Giordana Angi è tornata ad Amici 24 nel palco che l’ha lanciata. In puntata questa sera ha presentato il suo nuovo singolo, “Strade” e non è riuscita a trattenere l’emozione.

Il ritorno di Giordana Angi ad Amici 24

Stasera ad Amici 24 abbiamo assistito davvero a tutto, dalla doppia eliminazione alle sfide tra allievi per passare alle liti e molto molto altro. A fare il suo ritorno nella scuola è stata Giordana Angi, che ben conosce questo contesto. La cantautrice ha presentato il suo nuovo singolo, “Strade” e non ha nascosto la sua emozione.

L’artista italo-francese proprio nel talent show ha visto decollare la sua carriera nel 2019, arrivando seconda dopo aver fatto breccia nel cuore del pubblico con la sua musica e i testi delle sue canzoni. Vanta negli anni anche un’ottima penna da autrice e ha scritto non solo per alcuni allievi del talent (tra cui Nicolò), ma anche per altri artisti noti e famosissimi.

L’esibizione di Giordana Angi è avvenuta durante la puntata di sabato ad Amici 24, accolta dall’applauso del pubblico e dei professori. La cantante come detto si è esibita sulle note di Strade, regalando un’interpretazione intensa e coinvolgente. Ha portato sul palco tutti quegli ingredienti che l’hanno sempre contraddistinta.

Ricordiamo ovviamente che il brano di Giordana Angi è disponibile in streaming e parla di scelte difficili così come della forza di andare avanti nonostante le difficoltà. Con un sound maturo e un testo dei suoi, Strade è una nuova tappa del percorso artistico della cantante, che si continua a evolvere. La stessa ha spesso ricordato che questo pezzo è nato durante i suoi impegni musicali in giro per il mondo.

“Sono emozionata, sì, mi imbarazzo ancora”, ha ammesso l’artista alla conduttrice non appena ha concluso la sua applauditissima performance.

Durante un breve intervento, Giordana Angi ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi per averle dato la possibilità di tornare “a casa” e condividere con tutti la sua nuova musica. Un momento che come capita sempre in questi casi è vissuto con grande emozione e affetto da parte di tutti.