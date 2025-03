Non c’è pace tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri nemmeno durante il Serale di Amici 24. Durante il guanto prof ci sono state scintille tra le insegnanti del talent e ne è nata una lite: “Antipatica, vai sul personale”, ha detto la docente di classico alla collega. Vediamo cosa è successo.

La lite tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri

Vi abbiamo parlato questa sera del guanto di sfida tra prof, che ha coinvolto il duo formato da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli contro Emanuel Lo da una parte e Rudy Zerbi dall’altra. Le due insegnanti, come raccontato, hanno vinto la sfida, inaspettatamente dato che tutti puntavano sul coreografo e compagno di Giorgia.

Durante questo guanto però si sono verificate delle scaramucce tra due insegnanti di Amici 24. E non è certamente la prima volta che non se le mandano a dire. Deborah Lettieri infatti ha avuto una discussione con la maestra Alessandra Celentano. Cosa è successo nello specifico?

A pungere la docente di classico è stata proprio la prima che ha affermato come la collega non sappia minimamente cosa sia la passione perché nella vita non ce l’ha. Una frecciata che ovviamente ha provocato una pronta reazione dell’insegnante di Amici 24 che non ha perso occasione di rispondere.

Come spesso ci ha abituati la docente non è rimasta a guardare e ha risposto per le rime, dicendosi infastidita. In sostanza la maestra Alessandra Celentano ha fatto sapere che lei parla di danza e Deborah Lettieri sarebbe piuttosto antipatica perché ha un modo di controbattere e andare continuamente sul personale nei confronti degli altri.

Il battibecco si è protratto ancora per alcuni secondi fino a che non si è deciso di proseguire e andare avanti con la gara ad Amici 24.