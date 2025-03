Non sembra essere affatto piaciuta l’esibizione di Raffaella alla maestra Alessandra Celentano durante il guanto di sfida lanciato da Deborah Lettieri. “La trovo al limite del volgare”, ha detto la prof di classifico di Amici 24.

Alessandra Celentano critica Raffaella ad Amici 24

Quante emozioni questa sera durante la puntata del Serale di Amici 24, tra sfide di ballo e canto, così come quelle che hanno coinvolto i prof e alcune accese discussioni. Un altro momento di tensione ha visto protagonista Alessandra Celentano e l’allieva di Deborah Lettieri, Raffaella.

Tutto si è verificato in puntata ad Amici 24 durante il guanto di sfida tra Raffaella e Alessia, voluto proprio da Deborah Lettieri. La seconda per quanto non fosse nel suo è stata trovata equilibrata da parte della sua insegnante Alessandra Celentano, ma non si può certamente dire lo stesso per l’avversaria.

Quando ha avuto modo di prendere la parola Alessandra Celentano ha letteralmente demolito l’esibizione di Raffaella, riservandole delle aspre critiche. Per lei infatti ha ballerina sarebbe stata non in linea con il compito assegnato anzi, tutt’altro! L’ha trovata persino volgare: “Per me è stata al limite del volgare”

L’attacco ovviamente non ha fatto di certo piacere né a Raffaella e tantomeno alla sua insegnante Deborah Lettieri, che è prontamente intervenuta in difesa della sua alunna. L’accaduto è stato molto dibattuto anche sui social tra i fan della trasmissione!