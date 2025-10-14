Stasera, puntata di martedì 14 ottobre 2025, il gioco di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino non va in onda su Rai 1. Ecco per quale motivo salta l’appuntamento con i pacchi.

Affari Tuoi stasera non va in onda

Mentre abbiamo scoperto il cast ufficiale di LOL – Chi ride è fuori e chi sono gli ospiti della prima puntata di This is me, le notizie sui programmi televisivi non finiscono qui e una riguarda Affari Tuoi, che stasera non va in onda su Rai 1.

Sì, dopo avere già saltato l’appuntamento di sabato scorso per via della partita valevole per la Qualificazione ai Mondiali 2026, anche stasera la Nazionale Italiana guidata da Gennaro Gattuso si prenderà spazio. Gli azzurri sfideranno Israele e c’è grande attenzione intorno a questa partita per diversi fattori. L’evento è previsto per la stasera alle 20:30, su Rai 1, proprio mentre dovrebbe andare in onda Affari Tuoi.

Dato che però l’azienda detiene i diritti per la messa in onda del match, ecco dunque che il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino quest’oggi non sarà trasmesso. Un cambio di palinsesto che abbiamo già visto in altre occasioni e che è necessario evidentemente.

Affari Tuoi quindi quando tornerà in TV? L’appuntamento con il game show di Rai 1 andrà in scena nuovamente mercoledì alle 20:35, subito dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa.

Quindi i fan di Affari Tuoi dovranno pazientare un giorno per poter seguire la partita di uno dei pacchisti in gioco e scoprire se riuscirà a portare a casa l’ambito montepremi da 300.000 Euro.

Stasera l’attenzione si concentrerà tutta su Italia-Israele, con calcio d’inizio alle 20:45 su Rai 1. Dall’altra parte ricordiamo che Canale 5 come contro proposta metterà sul piatto La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e l’amata serie turca La notte nel cuore.