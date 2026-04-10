Tutte le anticipazioni della quarta puntata del serale di Amici, in onda sabato 11 aprile: chi sono gli ospiti e chi sarà eliminato

Sabato 11 aprile andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, con tanti ospiti molto amati e un eliminato da scoprire. Ecco tutte le anticipazioni della prossima puntata.

Anticipazioni Amici 25 puntata 11 aprile 2026: chi sarà eliminato?

Le anticipazioni della quarta puntata del serale di Amici, che andrà in onda sabato 11 aprile, non si sono fatte attendere ed è arrivato il momento di scoprire tutti i dettagli che sono emersi, grazie alle talpe di Amici News. La competizione è iniziata subito in modo molto acceso, come sempre, e la prima manche è stata vinta dal team Zerbi-Celentano, che si è scontrata con la squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli. A sfidarsi sono stati i due ballerini Nicola e Alessio, e quest’ultimo è finito al ballottaggio finale, in attesa di scoprire con quali compagni avrebbe dovuto confrontarsi a fine puntata.

La seconda manche è stata vinta dalla squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini e ad andare dritta al ballottaggio è stata la cantante Caterina. La terza e ultima sfida ha visto una nuova vittoria del team Zerbi-Cele, che hanno mandato il ballerino Alex ad affrontare la sfida finale con i suoi due compagni. Il nome dell’eliminato di questa puntata è stato comunicato solo ai ragazzi, una volta rientrati in casetta, per cui per scoprirlo dovremo aspettare la prima serata di sabato 11 aprile.

Anticipazioni serale di Amici: gli ospiti della quarta puntata

La novità di quest’anno durante il serale di Amici di Maria De Filippi riguarda l’introduzione di un nuovo format, chiamato “Password“, condotto da Alessandro Cattelan. Un gioco divertente che mette alla prova gli ospiti e i professori e va a sostituire le sfide tra insegnanti che venivano fatte ogni puntata durante le edizioni precedenti.

Nella puntata di sabato 11 aprile parteciperanno a questo gioco Orietta Berti e l’attore Pierpaolo Spollon, conosciuto per i suoi ruoli nelle fiction Doc – Nelle tue mani, Blanca e Che Dio ci Aiuti. Tra gli ospiti in studio ci saranno anche il comico Vincenzo Comunale, pronto a far ridere il pubblico e i telespettatori, e il famoso rapper J-Ax, che ha appena partecipato al Festival di Sanremo con il suo singolo “Italia Starter Pack”, che regalerà un momento musicale da non perdere.