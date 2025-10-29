Clima tesissimo ad Amici 25. Durante il daytime di oggi Veronica Peparini ha contestato i voti della verifica e litigato con con i colleghi Emanuel Lo e la maestra Alessandra Celentano.

Veronica Peparini litiga con Emanuel Lo e la maestra Celentano

Oggi pomeriggio ad Amici 25 abbiamo visto il seguito della puntata andata in onda ieri, quando la maestra Alessandra Celentano a sorpresa ha proposto una verifica sulla versatilità ai ballerini. Eccetto Emiliano, che ha la maglia sospesa, e l’ultima arrivata Paola, tutti hanno preso parte. Veronica Peparini ed Emanuel Lo hanno accettato questa iniziativa.

I ragazzi hanno avuto modo dunque di preparare delle coreografie che, però, non avessero niente a che fare con lo stile portato nella scuola di Amici 25. In seguito, davanti ai docenti, i ragazzi si sono esibiti. Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini hanno potuto così dare i loro voti.

Oggi durante il daytime abbiamo visto le prime reazioni dei ragazzi alla prova. Alex, che non ha portato a termine la coreografia, è sbottato: “Che ci sto a fare qua! Non ce la faccio più, mi sento tutto sbagliato”. I suoi compagni hanno provato a rassicurarlo, ma con scarsi risultati.

In seguito tutti i ballerini di Amici 25 sono stati convocati in gradinata e hanno potuto vedere i voti dei professori. A sorpresa, nonostante tutto, Alex è arrivato terzo, Pierpaolo ultimo. Ecco come si sono presentati nel dettaglio:

1. Maria Rosaria – 4,33

– 2. Alessio – 3,33

3. Alex – 3

4. Anna – 2,66

5. Pierpaolo – 2,33

Un risultato che lo stesso Alex ha trovato ingiusto, secondo lui avrebbe meritato l’ultimo posto. Poco dopo l’accaduto Veronica Peparini ha chiesto a Emanuel Lo e alla maestra Alessandra Celentano di raggiungerla in studio. Ed è qui che ne è nato un acceso confronto tra insegnanti.

La prof infatti si è detta in disaccordo con i due colleghi. Per lei sono stati poco obiettivi e ingiusti con i giudizi espressi. Per tale ragione ha fatto subito l’esempio di Alex che, a detta sua, per quanto non abbia portato a casa la coreografia, non avrebbe meritato un voto così basso. Veronica Peparini ha contestato, invece, il giudizio su Maria Rosaria, secondo lei non meritevole del primo posto.

Le sue parole hanno generato un’accesa discussione con Emanuel Lo, altamente contrariato dalle sue parole. Il coreografo si è chiesto come potesse parlare in questo modo Veronica Peparini, sostenendo che un’esibizione andrebbe portata a termine, anche sbagliandola, a differenza di quanto fatto da Alex che, invece, si è fermato per 3 volte.

Dello stesso avviso anche Alessandra Celentano, che dalla sua ha invece difeso l’allieva Maria Rosaria. Per quanto insufficiente e non nel suo stile, ha portato a casa il compito, a differenza di Alex. Ma in questo Veronica Peparini si è detta totalmente in disaccordo, trovando grosse lacune nella ballerina, a suo dire ingiustamente prima in classifica.

Peraltro, visti gli animi accesi, ad Amici sono stati messi a confronto anche i voti singoli dati da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini ad Alex e a Maria Rosaria.

Celentano Peparini Emanuel Lo Alex 2 6 1 Maria Rosaria 5 4 4

Veronica Peparini ha trovato eccessivi i voti verso Alex. Il 2 e l’1 per lei sono sbagliati e troppo severi. Il battibecco è andato avanti per un po’ senza però trovare un punto d’incontro.

Dalla sua Alex ha riconosciuto: “Chiedo scusa per non aver portato a termine un bel lavoro. Io so di avere una predisposizione, ma in questo contesto so che vado fuori anche nel mio ed è una cosa su cui sto lavorando”.

Nonostante le parole del ballerino, Veronica Peparini è rimasta ferma con il suo punto di vista, trovando incoerente il giudizio dei suoi colleghi.

