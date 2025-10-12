Pierpaolo ha ballato con il professionista Michele ad Amici 25, ma non è riuscito a convincere pienamente. Alla domanda su cosa avesse provato nel danzare, è scoppiato a piangere. Ecco cosa è successo nel corso della puntata del talent show.

Amici 25, Pierpaolo si commuove

Puntata intensa quella di oggi ad Amici 25, non solo per le performance eccellenti di Flavia e Valentina, che hanno conquistato tutti. Lo è stato in modo particolare anche per il ballerino Pierpaolo, protagonista di un momento molto personale che ha colpito pubblico e giudici.

Durante la trasmissione, Pierpaolo si è esibito in coppia con il professionista Michele nel pezzo “Volevo essere un duro”. Una coreografia intensa e ricca di passaggi emotivamente carichi, come lo è peraltro anche il brano stesso. Tuttavia, la performance ha convinto Oriella Dorella, giudice di oggi, ma non del tutto. Lei ha percepito una certa difficoltà nel lasciarsi andare completamente.

Dopo l’esibizione, proprio la Dorella ha chiesto all’allievo di Amici 25 cosa avesse provato durante il ballo. Una domanda semplice, ma che ha toccato un nervo scoperto. Pierpaolo, visibilmente provato, con gli occhi lucidi, ha risposto in modo diretto ma toccante: “Sono io in quella coreografia. Mi sento una persona molto paranoia che non si accetta… quindi ci sono io. A me non piace parlare di me”.

Lo studio è rimasto molto colpito dalle parole di Pierpaolo ad Amici 25, mentre il pubblico ha colto tutta la fragilità e la sensibilità del giovane allievo. Anche i professori sono rimasti colpiti da quel momento, comprendendo che dietro a quel “no” c’era molto più di quanto potesse sembrare. Sicuramente la sua storia sarà approfondita.

Sebbene la sua esibizione non sia stata perfetta dal punto di vista tecnico, Pierpaolo ha comunque mostrato una parte intima di sé ad Amici 25. Le emozioni che ha provato – e che ha scelto di non spiegare – sono arrivate forti e chiare, e forse è proprio questo il vero valore dell’arte.

D’altronde Amici 25 è anche questo. In trasmissione non si esibiscono solo talenti, ma persone vere, con storie, paure e fragilità.