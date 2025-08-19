La madre di Belen Rodriguez ha smentito con fermezza le voci secondo cui la showgirl avrebbe registrato il nome della figlia Luna Marì come marchio.

La smentita della mamma di Belen Rodriguez

Negli ultimi giorni Belen Rodriguez è stata molto chiacchierata per una serie di indiscrezioni e rumors che hanno fatto molto discutere. Dopo le voci su presunte liti con Cecilia e il presunto flirt con Nicolò, un altro gossip ha scatenato il web. Secondo alcuni siti, la showgirl argentina avrebbe registrato come marchio il nome della figlia Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Una notizia che ha fatto storcere il naso a molti, alimentando polemiche e giudizi nei confronti della conduttrice, già nel mirino di alcuni utenti (famosi e non) perché secondo questi esporrebbe troppo sua figlia. A fare chiarezza è però intervenuta direttamente la madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani. Sui social ha voluto mettere a tacere le voci, difendendo con fermezza la figlia da quello che definisce un vero e proprio attacco ingiusto.

«Non è vero!», ha scritto sui social come ripreso da Libero.it, riferendosi alla registrazione del nome Luna Marì come marchio commerciale. «E tutti qui a commentare… È meglio non aprire bocca quando non si sa!», ha poi aggiunto, visibilmente infastidita.

Il tono deciso della signora Cozzani non lascia spazio a dubbi: quella sul presunto marchio è, a suo dire, una fake news, l’ennesima che cerca di mettere in cattiva luce la figlia. In effetti, tra rotture familiari, presunte tensioni con la sorella Cecilia e paparazzate estive, Belen Rodriguez si è trovata più volte sotto i riflettori, spesso per motivi che poco hanno a che fare con la sua carriera.

La madre ha scelto così di intervenire pubblicamente, nella speranza di spegnere le polemiche e restituire un po’ di serenità a Belen Rodriguez, che invece per ora è rimasta in silenzio.