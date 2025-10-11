Prima di Amici 25, la cantante Penelope ha preso parte a un altro noto programma televisivo dove, nemmeno a dirlo, c’era un’altra allieva di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

Il programma a cui ha partecipato Penelope di Amici 25

Pensavate di avere visto Penelope Maria Massa, attuale allieva di Amici 25, solo nella serie televisiva Netflix Adorazione? Bene, vi sbagliavate di grosso. Perché antecedente al talent show e al progetto nella piattaforma streaming, la giovane cantante ha preso parte a un altro programma televisivo. Vi state chiedendo quale? Ve lo diciamo noi.

Penelope di Amici 25, oggi fa parte del team di Rudy Zerbi, ma in passato ha provato a fare i provini per partecipare a Il Collegio! Sì, e abbiamo anche le prove che lo dimostrano. Come potete vedere dal video sottostante, caricato dalla pagina di Rai Play, l’allieva di canto del talent show targato Maria De Filippi, si è presentata per entrare a far parte della classe durante la seconda edizione del format di Rai 2.

In quel periodo Penelope di Amici 25 aveva appena 13 anni (oggi ne ha 22) e frequentava la terza media, come raccontato da lei stessa nel video che vedete qui sotto.

Le curiosità però non sono finite. Perché in quella stessa edizione de Il Collegio 2 ha preso parte ai provini anche un’altra attuale allieva di Amici 25. Stiamo facendo riferimento a Michelle Cavallaro. Ma mentre quest’ultima è stata poi ammessa al programma di Rai 2, non è stato lo stesso invece per Penelope.

Ora a distanza di tempo, le due si sono ritrovate nuovamente nella scuola di Amici 25. Entrambe fanno parte della categoria canto e sono seguite da Rudy Zerbi (facciamo riferimento a Penelope Maria Massa) e Lorella Cuccarini (per quanto riguarda invece Michelle Cavallaro).

E voi conoscevate questa curiosità sulle due allieve di Amici 25?

Intanto vi ricordiamo che domani alle 14:00 su Canale 5 torna un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 25 (QUI LE ANTICIPAZIONI).