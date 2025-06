Bacio o non bacio? Fedez e Clara beccati all’uscita di un ristorante romano piuttosto vicini, dopo l’esibizione al Radio Zeta Future Hits Live 2025. Le immagini hanno acceso il gossip, alimentando i sospetti su una possibile relazione…

Bacio o no tra Fedez e Clara?

Un gossip dopo l’altro hanno reso la giornata odierna particolarmente frizzante! E ora ci si aggiungono anche Fedez e Clara!

Il rapper e la cantante sono stati pizzicati dai fotografi di Chi Magazine. Dalla prospettiva delle immagini sembra che i due si stiano scambiando un bacio fuori dal ristorante Il Marchese, nel cuore di Roma. Un momento che ha immediatamente acceso il pettegolezzo, facendo esplodere i social e alimentando i sospetti su una possibile relazione tra Fedez e Clara.

La serata in questione risale al 1° giugno, quando i due artisti avevano appena calcato insieme il palco del Radio Zeta Future Hits Live 2025. Dopo l’esibizione, la cena, poi il “bacio” immortalato dagli obiettivi del settimanale. I più pensano sia difficile liquidarlo come un semplice gesto tra amici: l’atmosfera rilassata e l’intimità catturata dagli scatti lasciano spazio a una sola domanda: è davvero nata una nuova coppia tra Fedez e Clara?

L’articolo firmato da Valerio Palmieri per Chi ha riportato: “L’intesa fra il rapper e la cantante non è solo artistica”, si legge, con tanto di riferimento ai primi segnali di complicità già avvistati ad aprile, in occasione della registrazione del brano “Scelte stupide”. All’epoca si pensava fosse solo chimica professionale. Ora, alla luce delle immagini, l’interpretazione potrebbe cambiare drasticamente.

Gabriele Parpiglia nella giornata di ieri su X abbia smentito un legame sentimentale parlando di semplice “hype musicale”, le foto odierne però hanno acceso nuovamente i chiacchiericci. Peraltro Clara, risulterebbe legata (almeno fino a poco tempo fa salvo cambiamenti non resi noti) sentimentalmente a Jacopo, suo fidanzato storico.

A riaccendere le speculazioni ci aveva pensato anche una recente live su Twitch capitanata da Il Rosso e King Ash. Qui Clara, incalzata sulla sua situazione sentimentale, aveva evitato di rispondere, cercando con lo sguardo Fedez. Il rapper, tra il serio e il faceto, aveva risposto con un “Ma fatti i c***i tuoi”, senza però smentire nulla. Reazione quella di entrambi che aveva insospettito.

Ora le immagini del settimanale Chi hanno riacceso nuovamente il pettegolezzo.

Fedez al momento non ha commentato l’accaduto, ma Clara si è sentita in dovere di intervenire: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: INVENZIONI. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”.

Storia Instagram Clara sul gossip con Fedez

Novella2000.it in ogni caso resa a disposizione di Federico e Clara, semmai sentissero la necessità di svelare la loro versione dei fatti.