Nel corso di una diretta su Instagram, Fiorello è tornato a parlare del Bugo gate, rivelando nuovi retroscena a distanza di 5 anni dall’accaduto.

Il retroscena di Fiorello

In questi giorni abbiamo assistito al ritorno di Fiorello in radio. Il celebre conduttore infatti ha dato il via al suo nuovo programma, La Pennicanza, e ovviamente sta già conquistando il pubblico. Solo nelle ultime ore, come se non bastasse, il comico ha anche fatto una confessione inaspettata, che ha lasciato tutti senza parole. Rosario ha svelato in diretta Instagram di avere un sogno nel cassetto: Domenica In. A riguardo il presentatore ha dichiarato:

“Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe. Farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni”.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino e il s3sso in camerino ad Amici, la confessione (VIDEO)

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore Fiorello è tornato in diretta su Instagram e stavolta nel corso della live è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Il conduttore, collegato anche con Biggio e Gilles Rocca, è tornato a parlare del Bugo gate, facendo nuove rivelazioni su quanto accaduto a Sanremo 2020 tra Bugo e Morgan. Proprio l’attore ha menzionato i due cantanti e così Rosario ha dichiarato: “Quando sono entrato là dietro, ho incontrato Morgan e mi ha detto cose che non capivo. Nel mentre entro dietro le quinte e c’era Pippo Balistreri (storico direttore di palco a Sanremo, ndr) seduto in un angolo che non si sentiva bene. Lui però non voleva mollare la scaletta. Era Covid comunque, è stato uno dei primi casi”.

Naturalmente le dichiarazioni del conduttore non sono passate inosservate e in molti sui social hanno ricordato con simpatia il Bugo gate, che per settimane era stato sulla bocca di tutti.