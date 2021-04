1 Andrea Cerioli sbotta contro Ciufoli

Ieri sera è andata in onda la settima puntata de L’Isola dei Famosi e i colpi di scena, ancora una volta, hanno avuto la meglio. L’uscita di Daniela Martani (che non ha voluto proseguire il suo cammino a Playa Esperanza) e di Elisa Isoardi, hanno cambiato gli equilibri del gruppo. Ad essere stizzito, tra tutti, è Andrea Cerioli, il quale non sembra aver particolarmente gradito un gesto fatto da Roberto Ciufoli. Ma cosa è successo da portarli a discutere nel corso di un fuori onda mostrato oggi nel day time di Canale 5?

Nel riassunto mostrato durante la fascia pomeridiana, abbiamo visto i membri del gruppo mandare al telefoto Drusilla Gucci. Decisione diversa, invece, da parte del leader di puntata Roberto Ciufoli. L’attore comico ha deciso di puntare tutto su Andrea Cerioli, dando la sua personale motivazione: “Nomino Andrea perché secondo me dovrebbe darsi più da fare”.

Parole che sono piaciute poco all’ex tronista di Uomini e Donne il quale, dopo averlo ascoltato in silenzio, ha perso la pazienza. Durante un fuori onda, infatti, Andrea Cerioli ha sbottato a seguito delle dichiarazioni del suo compagno d’avventura: “Di solito si nomina chi ti sta sul c***o, non per una stronzata”, ha fatto notare subito.

A quel punto Roberto Ciufoli ha risposto: “Pure per fare uscire Drusilla” con Andrea Cerioli che ha duramente replicato: “Allora è anche architettata. Dato che è uscita l’Isoardi con me, allora mandiamo Andrea contro la Drusilla. Sono quelle nomination ‘sei forte, ti nomino’. Avrei preferito se mi avessi detto ‘Non mi piaci, quindi nomino te”.

Andrea Cerioli dunque, dopo uno sfogo avuto nella precedente puntata, pare non aver apprezzato la mossa fatta da Roberto. Ma non è finita qui…