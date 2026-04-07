Il produttore Iervolino ha annunciato che la sua piattaforma di riferimento per il genere thriller e horror ha acquisito la pellicola diretta da Izabel Pakzad.

Il produttore italiano Andrea Iervolino vola sempre più in alto nel mondo del cinema. La sua Shudder, piattaforma di riferimento per il genere thriller e horror, acquisisce il film “Find Your Friends”, pellicola diretta da Izabel Pakzad e interpretata da Bella Thorne e Chloe Cherry, nota al grande pubblico per il suo ruolo nella serie HBO Euphoria. L’operazione conferma il crescente interesse del mercato internazionale per contenuti indipendenti ad alto impatto e rafforza ulteriormente il posizionamento globale del produttore.

Andrea Iervolino, Shudder acquisisce “Find Your Friends”

“Find Your Friends”, ora sulla piattaforma Shudder, rappresenta l’opera prima di una regista europea e introduce una nuova voce femminile nel panorama cinematografico internazionale. «Siamo molto felici di sostenere opere prime e nuovi registi. Crediamo fortemente nella necessità di dare spazio a nuove visioni e a nuovi linguaggi cinematografici, soprattutto quando portati da autori europei con uno sguardo internazionale», dichiara Andrea Iervolino.

Il progetto nasce da una collaborazione creativa consolidata. «Questo progetto è nato grazie a un’intuizione del mio amico James Franco, con il quale ho avuto il piacere di produrre diversi film negli anni. Mi ha introdotto questa storia durante un pranzo al ristorante Dal Bolognese a Roma e ho visto immediatamente il potenziale per sviluppare qualcosa di autentico e contemporaneo», prosegue l’imprenditore.

“Questo film dimostra che, quando le condizioni lo permettono, produzioni internazionali possono portare valore concreto all’Italia,” commenta il produttore, sottolineando come “Find Your Friends” sia stato realizzato tra Los Angeles e l’Italia, contribuendo a generare investimenti e attività produttive sul nostro territorio.

Gli altri progetti di Iervolino: i film in arrivo

Negli ultimi mesi, Iervolino ha inoltre annunciato che altre importanti produzioni, tra cui “Bugatti – The Genius” (oltre 200 milioni di dollari) e un biopic su Giorgio Armani (circa 135 milioni di dollari), saranno realizzate all’estero, per un totale superiore ai 335 milioni di dollari di investimenti non destinati all’Italia:

Il nostro obiettivo resta quello di lavorare il più possibile in Italia. Tuttavia, questi progetti sono sostenuti da grandi istituzioni finanziarie internazionali e negli ultimi 12 mesi abbiamo riscontrato una crescente cautela da parte di alcune banche e investitori americani rispetto all’affidabilità e alla prevedibilità degli incentivi. Per questo motivo, non è stato possibile realizzare produzioni come Bugatti e Armani in Italia. Rimango profondamente legato affettivamente all’Italia e continuerò sempre a promuovere la sua cultura nel mondo. Mi auguro che nel breve periodo si possa ricostruire un clima di piena fiducia con gli investitori internazionali, così da tornare a sviluppare e produrre sempre più progetti nel Paese, con condizioni chiare e stabili e soprattutto uguali per tutti.

Con “Find Your Friends”, Andrea Iervolino conferma una strategia produttiva orientata allo sviluppo di progetti internazionali ad alto potenziale, alla collaborazione con piattaforme globali e alla valorizzazione di nuovi talenti, integrando produzione americana ed europea. L’acquisizione del film da parte di Shudder evidenzia come il cinema indipendente possa oggi raggiungere una dimensione globale, sottolineando al tempo stesso il valore che l’Italia è in grado di generare quando riesce ad attrarre e sostenere produzioni internazionali in un contesto competitivo e affidabile.